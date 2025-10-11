سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

انفجر في البكاء وكشف عن وشم.. لاعب يوجه رسالة إلى والده المتوفي (صور)

يفكر نادي إنتر ميامي في التعاقد مع لاعب سابق بنادي برشلونة، بعد أن أعلن سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا اعتزال كرة القدم مع نهاية موسم الدوري الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفريق الأمريكي يفكر في التعاقد مع نيمار لمجاورة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وسبق أن شكل الثلاثي هجومًا شرسا ومخيفًا أثناء وجودهم في برشلونة، وعلى الرغم من أنهم جميعًا في نهاية مسيرتهم المهنية، إلا أن إنتر ميامي يريد إعادة تجربتهم في الدوري الأمريكي.

وانضم نيمار إلى نادي سانتوس في يناير الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقده مع الهلال، حيث يحق له التفاوض مع أندية أخرى اعتبارا من نهاية العام الجاري 2025.

ويعمل ميامي على إبرام عقود جديدة لميسي وسواريز أصحاب الـ 38 عاما، بجانب إحتمالية التعاقد مع البرازيلي نيمار صاحب الـ 33 عاما.

وعندما لعب الثلاثي معًا في برشلونة بين عامي 2014 و2017، سجل نيمار وميسي وسواريز معًا 364 هدفًا و173 تمريرة حاسمة لصالح البارسا، حيث تم إطلاق عليهم اسم "إم إس إن".