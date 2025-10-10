كشف ستيفان دالما نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الأسبق، السبب الحقيقي وراء فشل تجربته في الدوري الإنجليزي، خلال فترة تمثيله لـ توتنهام.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"كانت تجربة توتنهام على سبيل الإعارة، وقد أحببت كرة القدم الإنجليزية، لكن المشكلة في تلك السنة أنني لم أكن مقبولاً كثيراً من اللاعبين البريطانيين".

وأضاف:"كان هناك انقسام واضح بين الأجانب من جهة والإنجليز من جهة أخرى، وأنا القادم من إنتر ميلان، فكان التغيير جذرياً، ولذلك لم تسر الأمور كما يجب".

والجدير بالذكر أن دالما انتقل إلى توتنهام في موسم 2003-2004 على سبيل الإعارة، قدماً من إنتر ميلان الإيطالي.