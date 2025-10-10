مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

رواندا

0 1
19:00

بنين

جميع المباريات

إعلان

"اللاعبين البريطانيين".. نجم باريس سان جيرمان يكشف لـ مصراوي سبب فشله في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

08:14 م 10/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما 5
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما 3
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما
  • عرض 9 صورة
    ستيفان دالما 9

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ستيفان دالما نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الأسبق، السبب الحقيقي وراء فشل تجربته في الدوري الإنجليزي، خلال فترة تمثيله لـ توتنهام.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"كانت تجربة توتنهام على سبيل الإعارة، وقد أحببت كرة القدم الإنجليزية، لكن المشكلة في تلك السنة أنني لم أكن مقبولاً كثيراً من اللاعبين البريطانيين".

وأضاف:"كان هناك انقسام واضح بين الأجانب من جهة والإنجليز من جهة أخرى، وأنا القادم من إنتر ميلان، فكان التغيير جذرياً، ولذلك لم تسر الأمور كما يجب".

والجدير بالذكر أن دالما انتقل إلى توتنهام في موسم 2003-2004 على سبيل الإعارة، قدماً من إنتر ميلان الإيطالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستيفان دالما لدوري الإنجليزي وتنهام اريس سان جيرمان نتر ميلان صريحات ستيفان دالما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة