ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مشواره في دوري أبطال أفريقيا، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفا على الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

ويدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي كمساعد أول، والكونغولي تشاني يانيس كمساعد ثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

وغادر بيراميدز مقر فندق إقامته في العاصمة الرواندية كيجالي متوجها إلى ملعب كيجالي بيليه استاديوم، وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللعب والتشكيل.

ويخوض بيراميدز مباراته اليوم، بقميصه الثاني الجديد والذي يظهر لأول مرة هذا الموسم، وجاء القميص باللون الأخضر.

اقرأ أيضًا:

"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟