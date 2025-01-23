وقع أول عقد مع ليفربول.. من هو اللاعب المصري ألفين أيمن؟

موعد أول مباراة قد تجمع بين عمر مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ناد وحيد بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي لم يضم أي لاعب مصري

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، توقيع اللاعب المصري ألفين أيمن صاحب الـ17 عاما، أول عقد احترافي له مع الريدز.

Alvin Ayman has signed his first professional contract with the Reds 🔴



Congratulations, Alvin! 👏 — Liverpool FC (@LFC) January 23, 2025

وفي أغسطس 2024، تعاقد ليفربول مع ألفين أيمن من ولفرهامبتون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.

من هو المصري ألفين أيمن؟

ظهر ألفين أيمن على الساحة الرياضية الموسم الماضي، عندما استدعاء جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون إلى قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.

وولد ألفين أيمن عام 2008، لأب مصري وأم إنجليزية، وبدأ مسيرته في أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، وانتقل بعدها إلى وولفرهامبتون تحت 18 عاما، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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