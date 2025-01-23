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وقع أول عقد مع ليفربول.. من هو اللاعب المصري ألفين أيمن؟

04:13 م الخميس 23 يناير 2025
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    المصري ألفين أيمن لاعب ليفربول
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    ألفين أيمن لاعب مصري في نادي ولفرهامبتون (1)
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    المصري ألفين أيمن المنضم إلى ليفربول من وولفرهامبتون2
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    المصري ألفين أيمن المنضم إلى ليفربول من وولفرهامبتون3
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    المصري ألفين أيمن المنضم إلى ليفربول من وولفرهامبتون4
  • عرض 7 صورة
    المصري ألفين أيمن المنضم إلى ليفربول من وولفرهامبتون
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، توقيع اللاعب المصري ألفين أيمن صاحب الـ17 عاما، أول عقد احترافي له مع الريدز.

وفي أغسطس 2024، تعاقد ليفربول مع ألفين أيمن من ولفرهامبتون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.

من هو المصري ألفين أيمن؟

ظهر ألفين أيمن على الساحة الرياضية الموسم الماضي، عندما استدعاء جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون إلى قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.

وولد ألفين أيمن عام 2008، لأب مصري وأم إنجليزية، وبدأ مسيرته في أكاديمية فريق برادفورد بإنجلترا، وانتقل بعدها إلى وولفرهامبتون تحت 18 عاما، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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