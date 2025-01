وقع أول عقد مع ليفربول.. من هو اللاعب المصري ألفين أيمن؟

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، توقيع اللاعب المصري ألفين أيمن صاحب الـ17 عاما، أول عقد احترافي له مع الريدز.

Alvin Ayman has signed his first professional contract with the Reds 🔴



Congratulations, Alvin! 👏