رغم رفعها دعوى للطلاق.. زوجة لاعب ليفربول تظهر بخاتم الزواج

كتبت-هند عواد:

شوهدت الممثلة الأميركية آني كيلنر زوجة كايل ووكر لاعب ليفربول الإنجليزي، ترتدي خاتم زواجها، على الرغم من رفعها دعوى طلاق.

وظهرت آني في فندق لوري في مانشستر ، ترتدي خاتم زفافها، الذي احتفظت به في إصبعها، على الرغم من انفصالهما، بعد زواج دام 3 سنوات وقصة حب نشأت منذ سن المراهقة، وإنجاب طفلين.

وتقدمت آني بطلب طلاق، من كايل في أكتوبر الماضي، بعد اكتشافها لخيانة ووكر، وإنجابه طفلا ثانيا من عشيقة لورين، وقالت في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "ذا صن": "ما فعله بي وبأطفالنا أمر فاحش، لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن ذلك بالكلمات، في أواخر شهر مارس من العام الماضي، خانني مع إحدى نجمات السوشيال ميديا".

وأضافت: "اكتشفت الأمر بعد شهر واحد، وشعرت بالحزن الشديد، توسل إلي أن أعيده إلى هنا، ولكن بحلول شهر يوليو، عاد إلى هذا الأمر مرة أخرى، وبعد أقل من ثلاثة أشهر، أصبحت إحداهن حاملاً، لقد حاولت أن أكرهه ولكن كيف يمكنني أن أكره الرجل الذي يحبه أطفالي كثيرًا؟".