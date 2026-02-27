باكستان تعلن خوض حربا مفتوحة مع أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف، اليوم الجمعة، خوض حربا مفتوحة مع أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الباكستاني عبر منصة إكس: "نفد صبرنا وسنخوض الآن حربا مفتوحة".

وأكد أصف، أن باكستان قامت بجهود دبلوماسية وبذلت قصارى جهدها للحفاظ على الوضع طبيعيا بشكل مباشر وعبر الدول الصديقة، لكن طالبان أصبحت وكيلا للهند.

وأوضح وزير دفاع باكستان، أنه بعد انسحاب الناتو كان يتوقع أن تركز طالبان على السلام لكنها حولت أفغانستان لمستعمرة للهند.

