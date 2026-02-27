"تم التآمر عليا".. تصريحات صادمة لحلمي طولان عن إخفاق كأس العرب

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن ندمه الشديد لتولي قيادة المنتخب الفنية في بطولة كأس العرب الأخيرة.

وقال طولان خلال ظهوره في برنامج اقر واعترف:" تم التآمر عليا والمنتخب كان الضحية، وهناك اشخاص تدخلت لتأجيل مباريات الدوري وتم رفضها، وسبق وأن خرجت وهاجمت الرابطة وكل من يساندها".

وواصل:" أنا نادم جدًا على قبول مسؤولية المنتخب، ولم أستفد منها على الإطلاق، لا ماديًا ولا فنيًا، بالعكس هذه التجربة أخذت من تاريخي ولم تضف لي شيئًا".

واضاف حلمي طولان:" أنا حزين جدًا من الطريقة التي رُحلت بها اللجنة الفنية، هذا الأسلوب لا يليق بالأسماء الموجودة داخل اللجنة، وبالتأكيد القرار لم يكن بسبب نتائج المنتخب الثاني، لأنه لو كان الأمر كذلك لتم الاستغناء عني أنا فقط.

واختتم:" كنا نتقاضى راتبًا مقابل عملنا في اللجنة الفنية، لكن لا أستطيع ذكر قيمته لأنه كان أشبه بمصاريف مواصلات أو بنزين، ومع ذلك لم يعترض أي شخص منا طوال فترة العمل".