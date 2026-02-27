يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، للعام الدراسي 2026/2025.

واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني، على النحو التالي:

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- تبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الثانوية:

- تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا:

الأوقاف: توافر صكوك الإطعام على منصة مصر الرقمية والمديريات والمساجد الكبرى