مواعيد امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:01 ص 27/02/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، للعام الدراسي 2026/2025.

واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني، على النحو التالي:

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- تبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الثانوية:

- تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

