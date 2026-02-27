هل يعود يورجن كلوب للقيادة الفنية في الصيف؟

"في المران".. 4 صور جديدة لمحمد صلاح استعدادًا لمواجهة ويست هام

ارتبط اسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، بإمكانية العودة إلى مجال التدريب إذ كشفت تقارير صحفية نمساوية أنه من المتوقع أن يغادر منصبه داخل مجموعة ريد بول.

وكان كلوب تولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول في يناير 2025 بعقد يمتد لخمس سنوات، وذلك عقب رحيله عن نادي ليفربول.

ويتولى المدرب البالغ من العمر 58 عاماً الإشراف على أندية المجموعة، وهي ريد بول سالزبورج في النمسا، ريد بول لايبزيج في ألمانيا، نيويورك ريد بولز في الولايات المتحدة، إضافة إلى ريد بول براجانتينو في البرازيل.

وذكرت صحيفة نمساوية أن كلوب يفكر في خوض تجربة جديدة، في ظل عدم تحقيق الأندية الأربعة نجاحات كبيرة منذ توليه المسؤولية.

وأشارت إلى أن الوضع أصبح أكثر صعوبة في لايبزيج الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني، مع وجود منافسة قوية على مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضافت التقارير أن إدارة ريد بول لن تعرقل عودته إلى التدريب حال رغب في ذلك الصيف المقبل، وأن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس مرشح لخلافته علماً بأنه سبق له العمل مساعداً للمدرب في سالزبورج بين عامي 2012 و2014.

من جانبه، نفى أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول صحة هذه الأنباء مؤكداً أنها مختلقة تماماً.

وأوضح أن الإدارة راضية عن عمل كلوب، مشيراً إلى أنه يتواصل باستمرار مع الأجهزة الفنية والمديرين الرياضيين ويسهم في تطوير فلسفة كرة القدم الخاصة بالمجموعة.

ولم يتولى كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، بعدما أعلن حاجته إلى فترة راحة ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بعدة أندية من بينها ريال مدريد.

وفي سياق متصل، كشف وكيل أعماله مارك كوسيكي أن كلوب تلقى استفسارات من مانشستر يونايتد وتشيلسي إضافة إلى منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة، عقب مغادرته ليفربول.

وأكد وكيله أن المدرب الألماني كان بإمكانه خوض تجارب تدريبية كبرى، لكنه سبق أن صرح بعدم رغبته في تدريب أي نادٍ آخر داخل إنجلترا.

وفي المقابل، نفى ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات رسمية مع كلوب.