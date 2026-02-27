مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

هل يعود يورجن كلوب للقيادة الفنية في الصيف؟

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 27/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    يورجن كلوب
  • عرض 7 صورة
    أوفي إيجاريا تحت قيادة يورجن كلوب
  • عرض 7 صورة
    يورجن كلوب
  • عرض 7 صورة
    يورجن كلوب ومدرب الأهلي المحتمل روزه (1)
  • عرض 7 صورة
    يورجن كلوب رفقة أولا زوجته
  • عرض 7 صورة
    محمد زيدان مع يورجن كلوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتبط اسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، بإمكانية العودة إلى مجال التدريب إذ كشفت تقارير صحفية نمساوية أنه من المتوقع أن يغادر منصبه داخل مجموعة ريد بول.

وكان كلوب تولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول في يناير 2025 بعقد يمتد لخمس سنوات، وذلك عقب رحيله عن نادي ليفربول.

ويتولى المدرب البالغ من العمر 58 عاماً الإشراف على أندية المجموعة، وهي ريد بول سالزبورج في النمسا، ريد بول لايبزيج في ألمانيا، نيويورك ريد بولز في الولايات المتحدة، إضافة إلى ريد بول براجانتينو في البرازيل.

وذكرت صحيفة نمساوية أن كلوب يفكر في خوض تجربة جديدة، في ظل عدم تحقيق الأندية الأربعة نجاحات كبيرة منذ توليه المسؤولية.

وأشارت إلى أن الوضع أصبح أكثر صعوبة في لايبزيج الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني، مع وجود منافسة قوية على مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضافت التقارير أن إدارة ريد بول لن تعرقل عودته إلى التدريب حال رغب في ذلك الصيف المقبل، وأن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس مرشح لخلافته علماً بأنه سبق له العمل مساعداً للمدرب في سالزبورج بين عامي 2012 و2014.

من جانبه، نفى أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول صحة هذه الأنباء مؤكداً أنها مختلقة تماماً.

وأوضح أن الإدارة راضية عن عمل كلوب، مشيراً إلى أنه يتواصل باستمرار مع الأجهزة الفنية والمديرين الرياضيين ويسهم في تطوير فلسفة كرة القدم الخاصة بالمجموعة.

ولم يتولى كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، بعدما أعلن حاجته إلى فترة راحة ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بعدة أندية من بينها ريال مدريد.

وفي سياق متصل، كشف وكيل أعماله مارك كوسيكي أن كلوب تلقى استفسارات من مانشستر يونايتد وتشيلسي إضافة إلى منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة، عقب مغادرته ليفربول.

وأكد وكيله أن المدرب الألماني كان بإمكانه خوض تجارب تدريبية كبرى، لكنه سبق أن صرح بعدم رغبته في تدريب أي نادٍ آخر داخل إنجلترا.

وفي المقابل، نفى ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد صحة ما تردد بشأن وجود مفاوضات رسمية مع كلوب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يورجن كلوب مجموعة ريد بول هل يعود يورجن كلوب للقيادة الفنية أوليفر جلاسنر ليفربول تشيلسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
دراما و تليفزيون

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
رئيس وزراء باكستان: لن يكون هناك أي تهاون في الدفاع عن الوطن
شئون عربية و دولية

رئيس وزراء باكستان: لن يكون هناك أي تهاون في الدفاع عن الوطن
ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"
شئون عربية و دولية

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: باكستان شنت غارات جوية على 3 ولايات أفغانية
شئون عربية و دولية

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: باكستان شنت غارات جوية على 3 ولايات أفغانية
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"