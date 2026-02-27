وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ضربة أمنية للهاربين من العدالة، حيث تم القبض على أب ونجليه هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في قضايا نصب وشيكات وتبديد.

تفاصيل مأمورية القبض على أب ونجليه

وقال مصدر أمني إن مأمورية من مديرية القاهرة تتبعت المتهمين، وألقت القبض على أب ونجليه (3 متهمين هاربين) في محافظة الإسماعيلية، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم بالحبس.

سجل جنائي قاد إلى القبض على الأب ونجليه

وذكر المصدر أن السجل الجنائي الخاص بالمتهم الأول "م. ا" حافل بقضايا عديدة، تتنوع ما بين شيكات بدون رصيد ونصب واستيلاء على أموال.

ووصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهم الأول في هذه القضايا إلى 14 سنة سجن، موزعة على دوائر المعادي والبساتين والمقطم.

وأوضح المصدر الأمني، في ختام تفاصيل واقعة القبض على أب ونجليه، أن نجلي المتهم "ا.م" و "م.م" صادر ضدهما أحكام في 4 قضايا مختلفة.