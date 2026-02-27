مباريات الأمس
آخرها نادي ألميريا.. ما هي استثمارات كريستيانو رونالدو خارج الملعب؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:31 ص 27/02/2026

كريستيانو رونالدو

بدأ كريستيانو رونالدو فصلًا جديدًا في مسيرته الاستثمارية بشراء حصة تبلغ 25% في نادي ألميريا الإسباني، في خطوة تؤكد توجهه المتواصل نحو عالم الأعمال.

الصفقة الجديدة لم تكن الأولى في سجل “الدون” خارج المستطيل الأخضر، بل تضاف إلى سلسلة طويلة من المشروعات التي أسس من خلالها إمبراطورية استثمارية متنوعة خلال السنوات الماضية.

ماهي استمارات كريستيانو رونالدو خارج الملعب؟

1. نادي ألميريا الإسباني

شراء حصة 25% عبر شركته الاستثمارية ليضيف ملكية الأندية إلى محفظته.

2. فنادق Pestana CR7

شراكة فندقية تحمل علامته التجارية في عدة مدن أوروبية وعالمية.

3. صالات CR7 Crunch Fitness

سلسلة صالات رياضية في البرتغال وإسبانيا تعكس اهتمامه باللياقة.

4. عيادات Insparya لعلاج الشعر

استثمار في قطاع الرعاية الصحية والتجميل عبر شبكة عيادات متخصصة.

5. الاستثمار الرياضي المتنوع

تأسيس نادي بادل في لشبونة والمساهمة في منظمة WOW FC للفنون القتالية المختلطة.

6. علامة CR7 للأزياء

علامة تجارية تشمل الملابس الداخلية والقمصان والأحذية والعطور.

7. الإنتاج السينمائي والإعلامي

إطلاق استوديو UR-Marv السينمائي والمشاركة في استثمارات إعلامية داخل البرتغال.

8. التكنولوجيا والسلع الفاخرة والعقارات

استثمارات في تطبيقات صحية وتقنيات قابلة للارتداء ومنصات ساعات فاخرة، إلى جانب محفظة عقارية موزعة في عدة دول.

إعلان

