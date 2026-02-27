مباريات الأمس
موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

12:52 ص 27/02/2026

دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي تُعد محطة حاسمة في سباق المنافسة على اللقب القاري.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تُقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة مراسم القرعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث البطولة، حيث ستقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية.

