موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي تُعد محطة حاسمة في سباق المنافسة على اللقب القاري.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تُقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة مراسم القرعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث البطولة، حيث ستقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية.