ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

كتب : محمد عبد الهادي

12:28 ص 27/02/2026

الأهلي

يضم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين ضمن قائمته الحالية لم يحسم مصيرهم النهائي بعد، في ظل انتهاء ارتباطهم بالمارد الأحمر قانونيا بنهاية الموسم الجاري.

ويختلف موقف السبع لاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم مع الأهلي، فبينهم من حسم رحيله بشكل رسمي، وبينهم ثنائي قادم علي سبيل الإعارة لم يتم حسم موقفهم من الاستمرار أو الرحيل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية قائمة 7 لاعبين في الأهلي تنتهي فترة تعاقدهم مع الأهلي بشكل قانوني بنهاية موسم 2026، وفقا لموقع ترانسفير ماركت كالتالي:

أليو ديانج: حسم موقفه بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم.

إيلتسين كامويش: تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم ولم يحسم الأهلي موقفه من الشراء.

أحمد نبيل كوكا: ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد.

حسين الشحات: لم يعلن الأهلي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أحمد رمضان بيكهام: لم يعلن الأهلي تجديد عقده الذي ينتهي في بنهاية موسم 2026.

كريم فؤاد: ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

مروان عثمان: تنتهي إعارته مع الأهلي بنهاية الموسم ولم يحسم النادي موقفه بعد.

النادي الأهلي الأهلي لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم

