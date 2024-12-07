"عمرو زكي ساهم في انتقاله".. أبرز المعلومات عن محمد السيد لاعب الزمالك المرشح للانتقال للدوري الإنجل

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

تلقى لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك محمد السيد، لقضاء فترة معايشة مع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وكانت الفترة الماضية، شهدت تألق اللاعب صاحب ال 18 عاماً، بعدما تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك خلال الموسم الماضي.

وشارك اللاعب رفقة الفريق الأول للزمالك، في مباراة السوبر المصري الأخيرة، التي أقيمت في الإمارات، وانتهت لصالح الأهلي بركلات الترجيح.

وظهر أيضاً صاحب ال 18 عاماً رفقة منتخب الشباب، في بطولة شمال أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في مصر وحصل فيها الفراعنة على المركز الثالث، وتمكن من الصعود إلى نهائيات أمم أفريقيا للشباب.

من هو محمد السيد لاعب الزمالك الشاب؟

ويبلغ محمد السيد من العمر 18 عاماً، فهو من مواليد 20 مايو 2006، حيث ولد بقرية سلام بالمنصورة.

وبدأ محمد السيد مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي شيكو بالدقهلية، قبل أن يقوم نجم الزمالك السابق عمرو زكي باستقدامه إلى اختبارات الزمالك.

ويجيد اللاعب المشاركة في خط، بجانب قدرته على اللاعب في مركز صانع الألعاب، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب بدأ مشواره كمدافع قبل أن يتم تغيير مركز بقطاع الناشئين.

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