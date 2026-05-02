محافظ القاهرة يستعرض خطة تطوير المعادي.. التشجير وحماية التراث في المقدمة

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:10 م 02/05/2026

لقاء الدكتور إبراهيم صابر بأعضاء جمعية محبى الأشجا

استعرض الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، دور المجتمع المدني في تنمية وتطوير منطقة المعادي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلي سكان منطقة المعادي.

كما تناول اللقاء مناقشة رفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.

وثمن محافظ القاهرة، خلال اللقاء دور المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في مشاركة المحافظة في تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة حماية التراث تطوير المعادي

