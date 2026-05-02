أمريكا توافق على صفقات سلاح ضخمة لإسرائيل والخليج

أفادت تقارير أمريكية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار أمريكي إلى إسرائيل والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة (UAE)، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة وسط التوترات المستمرة.

وصادقت إدارة ترامب على صفقات عاجلة لبيع أسلحة إلى إسرائيل وقطر والكويت والإمارات، متجاوزة الرقابة البرلمانية. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: "حالة طوارئ تستدعي البيع الفوري". وتشمل الصفقة أنظمة دفاع جوي وأسلحة دقيقة، في ظل الحرب مع إيران ووقف إطلاق نار هشّ.

تجاوز إجراءات الكونجرس

وقامّت إدارة ترامب بتجاوز إجراءات مراجعة الكونجرس، ووافقت أمس (الجمعة) على صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة إجمالية تتجاوز 8.6 مليار دولار، لصالح حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقرر وزير الخارجية ماركو روبيو أن هناك "حالة طوارئ" تبرر البيع الفوري للمعدات، ما سمح باستخدام صلاحية استثنائية تعفي من موافقة الكونجرس. وتهدف الخطوة إلى ضمان توريد سريع لأنظمة الدفاع والأسلحة للدول الواقعة في خط المواجهة مع التهديدات الإقليمية.

من الدفاع الصاروخي إلى الأسلحة الدقيقة

جزء كبير من الصفقات مخصص لقطر، التي ستحصل على خدمات إعادة تزويد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" بقيمة 4.01 مليار دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة دقيقة بقيمة نحو 992 مليون دولار.

كما تمت الموافقة لإسرائيل على شراء ذخائر دقيقة بقيمة 992.4 مليون دولار، بينما حصلت الكويت على موافقة لشراء نظام إدارة قتالي متكامل بقيمة 2.5 مليار دولار. وستشتري الإمارات أنظمة بقيمة نحو 147 مليون دولار.

خيبة أمل من المقترح الإيراني

وفي ظل تصريحات الرئيس ترامب التي عبّر فيها عن خيبة أمله من المقترح الإيراني في المفاوضات، قال محمد جعفر أسدي، نائب قائد "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، لوكالة AFP: "من المحتمل أن تُستأنف المواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قال ترامب أمس إنه غير راضٍ عن المقترح الإيراني في المفاوضات".

وفي السياق ذاته، قال عضو البرلمان الإيراني أمير حسين صابتي إن الإنترنت في البلاد ما زال متوقفًا، خشية أن يؤدي تشغيله إلى تنظيم احتجاجات ضد النظام خلال الحرب.

مسار المفاوضات مع إيران

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له خلال فعالية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه غير راضٍ عن مسار المفاوضات مع إيران، واصفًا إياها بأنها متعثرة. وقال ترامب بنبرة حادة ممزوجة بسخريته المعتادة: "المفاوضات استمرت وقتًا طويلًا جدًا”.

وأضاف: "بصراحة، ربما يكون من الأفضل لنا بدون اتفاق على الإطلاق. هل تريدون معرفة الحقيقة؟ لا يمكننا السماح لهذا الأمر بالاستمرار. لقد طال كثيرًا". وكان ترامب قد صرّح قبل توجهه إلى فلوريدا في مقابلة مع شبكة سي إن إن أن المقترحات الأخيرة من طهران لإنهاء الصراع لا ترقى إلى مستواه المطلوب.

وبحسب استطلاع لصحيفة واشنطن بوست، فإن 61% من الأمريكيين يرون أن استخدام القوة العسكرية ضد إيران كان خطأ، بينما يرى أقل من اثنين من كل عشرة أمريكيين أن إجراءات الولايات المتحدة في إيران كانت ناجحة.

الحرب على إيران

وتُظهر النتائج أن نحو أربعة من كل عشرة يرون أنها غير ناجحة، بينما يقول عدد مماثل إن "من المبكر الحكم عليها". وتشير الصحيفة إلى أن الحرب في إيران غير شعبية لدى الأمريكيين بنفس مستوى الحروب في فيتنام والعراق.

وينص قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 على أنه يجب على الرئيس، بعد إبلاغ الكونجرس باستخدام القوة العسكرية، إنهاء العمليات خلال 60 يومًا، ما لم يوافق الكونجرس على استمرارها. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشرعين إن الحرب ضد طهران "انتهت"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية التي نُفذت دون موافقة الكونجرس وصلت إلى المهلة القانونية البالغة 60 يومًا.

وقال ترامب، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، في رسالة إلى قادة الكونجرس: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ 7 أبريل 2026".