محمد النني يحصل على الرخصة التدريبية "A" (صور)

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محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب أرسنال السابق والجزيرة الحالي، محمد النني، حصوله على الرخصة التدريبية "A" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ونشر النني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة الرخصة التدريبية، وعلق: "فخور جدًا بالإعلان عن حصولي بنجاح على ترخيص، UEFA A".

وأضاف: "أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لتطوير مهاراتي ومعرفتي التدريبية، وأنا متحمس جدًا للرحلة المقبلة بينما أواصل النمو وإحداث تأثير إيجابي في عالم كرة القدم".

يُذكر أن محمد النني انتقل إلى الجزيرة الإماراتي في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

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