أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية للفنانين في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويرأس المؤتمر الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وأستاذ الاقتصاد.

ويستمر المؤتمر على مدار اليوم، حيث يعرض الباحثين بالعهد القومي للملكية الفكرية، والضيوف المشاركين أبحاثهم عن تحديات الملكية الفكرية لحقوق الفنانين في مصر.

وبدأ المؤتمر بكلمة لعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، عن أهمية الملكية الفكرية ودورها في حماية حقو المؤلف في عصر التزيف العميق.

وقال الدكتور ياسر جاد الله إن الدول المتقدمة ترفض منح حقوق ملكية فكرية لنتائج خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث لا بصمة إبداعية بشرية، واعتبروا أن تقنيات التزييف العميق تشكل تهديدا على إنتاج الأفلام والأغاني للعديد من الفنانين دون مشاركتهم، وبرغم هذه التحديات توجد فرص غير مسبوقة للتتبع الرقمي لانتهاكات الحقوق عبر الإنترنت.

وأضاف أن المحاكم في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تخوض معارك، لضمان ألا يتحول التطور التقني لسطو على حقوق الملكية الفكرية.

ووجه الدكتور ياسر جادالله، للحضور المشاركين، وكذلك موجها الشكر للدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون، والمستشار العلمي للمعهد.

وقال الدكتور فادي المكاوي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح مهددا لحقوق الفنانين ولابد من مناقشة مخاطره على صناعة الإبداع، مثمنا جهود المعهد القومي لحقوق الملكية الفكرية للتطرق لهذه الإشكالية التى تواجه الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي.

يدور المؤتمر عن تعزيز مفهوم الملكية الفكرية في الوسط الفني، وتوعية الفنانين بأهمية حماية حق الأداء العلني وحقوق أهل الفن، ودراسة سبل تحديد الحقوق المالية للفنانين، وأهم المعوقات التى تواجه الفنانين في مصر، وتسليط الضوء على التحديات الملكية الفكرية لحقوق الفنانين.

