علماء يطورون ذكاء اصطناعيا يتنبأ بالأمراض قبل سنوات من الإصابة

وكالات

أعلن فريق من العلماء عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد باسم Delphi-2M قادر على التنبؤ بخطر الإصابة بأكثر من ألف مرض مستقبلي بناء على تاريخ المريض الطبي، مستفيدا من نفس التكنولوجيا المستخدمة في برامج الدردشة مثل ChatGPT.

وقد تم تدريب النموذج على بيانات البنك الحيوي البريطاني، الذي يحتوي على معلومات طبية لحوالي نصف مليون مشارك، باستخدام شبكات عصبية تعتمد على هندسة "المحول" (Transformer)، وفقًا لما ذكره فريق الباحثين في ورقتهم المنشورة بمجلة Nature.

ويشبه عمل Delphi-2M فهم سلسلة التشخيصات الطبية طريقة تعلم القواعد النحوية في النصوص، إذ يتعرف على الأنماط والتتابعات بين التشخيصات السابقة للتنبؤ بالأمراض المستقبلية.

وأوضح موريتز جيرستونج، خبير الذكاء الاصطناعي في مركز أبحاث السرطان الألماني، أن النموذج قد يستطيع تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر النوبات القلبية بدقة أكبر من التنبؤ التقليدي المعتمد على العمر وعوامل أخرى.

وقد تم اختبار Delphi-2M على بيانات حوالي مليوني شخص في قاعدة بيانات الصحة العامة في الدنمارك.

مع ذلك، أكد الباحثون أن النموذج لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل الاعتماد عليه في الرعاية السريرية، مع مراعاة التحيز المحتمل في مجموعات البيانات المستخدمة، سواء من حيث العمر أو العرق أو نتائج الرعاية الصحية الحالية، وفقا لما صرح به بيتر بانيستر، الباحث في تكنولوجيا الصحة ومعهد الهندسة والتكنولوجيا البريطاني.

وأشار الفريق إلى أن أنظمة مثل Delphi-2M قد تساعد مستقبليًا في توجيه المراقبة والتدخلات المبكرة للطب الوقائي، وتحسين توزيع الموارد في أنظمة الرعاية الصحية المجهدة.

ويتميز النموذج بأنه قابل للتفسير أخلاقيا، أي أن التنبؤات يمكن فهم أساسها، على عكس العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة الغامضة، كما أوضح جوستافو سودري، أستاذ الذكاء الاصطناعي الطبي في كلية كينجز لندن.

