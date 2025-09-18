رجل يعيش 8 سنوات بشفرة سكين في صدره دون أن يدري "صور"

كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم.. ماذا سيحدث لكوكبنا؟

في واقعة طبية نادرة، اكتشف أطباء في تنزانيا شفرة سكين معدنية كبيرة مستقرة داخل تجويف صدر رجل يبلغ من العمر 44 عاما، بعد مرور ثماني سنوات على تعرضه لطعنات متكررة دون أن يعلم ببقاء الشفرة في جسده.

وبحسب تقرير الحالة، وصل الرجل إلى قسم الطوارئ بعد معاناته لمدة عشرة أيام من خروج صديد كريه الرائحة من فتحة صغيرة أسفل حلمة صدره اليمنى، دون أن يشكو من ألم أو صعوبة في التنفس، وكانت علاماته الحيوية طبيعية.

وأظهرت الفحوص السريرية أن الجزء الأيمن من صدره لا يتمدد بالكامل أثناء التنفس، فيما كشفت الأشعة السينية وجود شفرة سكين كبيرة عالقة في تجويف الصدر، ممتدة من الظهر إلى مقدمة القفص الصدري، ومحاطة بطبقات من القيح والأنسجة الميتة.

وتبين أن الرجل تعرض قبل ثماني سنوات لطعنات متكررة في الصدر والظهر والبطن والوجه خلال مشاجرة عنيفة، واكتفى وقتها بتلقي إسعافات أولية للجروح السطحية دون إجراء فحوص تصويرية.

وأجرى الأطباء عملية بضع الصدر لإزالة الشفرة وتفريغ القيح وغسل التجويف بمحلول ملحي، ثم وضع أنبوب تصريف وخياطة الجرح، إذ تلقى المريض مضادات حيوية واسعة الطيف لمدة سبعة أيام، وتمت متابعة حالته على مدى أسابيع للتأكد من عدم حدوث مضاعفات.

وتسلط هذه الحالة الضوء على قدرة الجسم أحيانا على عزل الأجسام الغريبة عبر ما يعرف بـ"التغليف الليفي"، ما يفسر بقاء الشفرة طوال تلك المدة دون ظهور أعراض حادة.

وتشير التقارير الطبية إلى أن وجود أجسام كبيرة مثل شفرات السكاكين داخل تجويف الصدر يعد أمرا نادرا مقارنة بالشظايا أو الطلقات الصغيرة التي يتم رصدها عادة بعد الإصابات الرضحية.

