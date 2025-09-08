ريلمي تكشف عن هاتف 15T الجديد بشاشة AMOLED وبطارية 7000 مللي أمبير

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة ريلمي مؤخرا عن أحدث هواتفها الذكية، ريلمي 15T، الذي يأتي بتصميم جذاب يجمع بين الأداء القوي والشاشة المميزة والبطارية الضخمة، ليكون خيارًا مميزًا للفئة المتوسطة من المستخدمين الباحثين عن تجربة متكاملة.

تصميم قوي ومقاومة للماء والغبار

يتميز الهاتف بأبعاد مناسبة للراحة في الاستخدام اليومي، حيث يبلغ طوله 158.4 ملم وعرضه 75.2 ملم مع سمك 7.8 ملم، ويزن 181 غرامًا.

ويعتمد الهاتف على خامات بلاستيكية للإطار والظهر، لكنه يظل متينًا ويأتي مقاومًا للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69، مما يعني حماية ممتازة ضد الغبار وقدرة عالية على مقاومة الماء حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة. الهاتف متوفر بثلاثة ألوان أنيقة: الأسود والأزرق والفضي.

شاشة AMOLED مذهلة ومعدل تحديث سلس

يحمل ريلمي 15T شاشة AMOLED بحجم 6.57 بوصة، تعرض مليار لون بدقة +FHD تصل إلى 1080×2372 بكسل، مع كثافة 401 بكسل لكل إنش.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4000 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

أداء قوي مع معالج Dimensity 6400

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6400 Max ثماني النواة بتقنية تصنيع 6 نانومتر، مقسم إلى نواتين للأداء العالي بتردد 2.5 جيجاهرتز وست أنوية للمهام العادية بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2.

ويدعم الهاتف خيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت، بالإضافة إلى إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة MicroSD. الهاتف يعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0، مع دعم 3 سنوات من تحديثات النظام.

كاميرات متعددة لتجربة تصوير متقدمة

يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل للعزل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل، لتقديم تجربة سيلفي ممتازة وتصوير فيديو سلس بنفس الدقة والمعدل.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يمتاز الهاتف ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

مزايا إضافية واتصال متطور

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب تقنيات الواي فاي 5 ونقطة الاتصال والبلوتوث 5.3، كما يأتي بمنفذ USB Type-C 2.0 مع دعم OTG.

ويتيح الجهاز تقنيات متقدمة للتحكم بالأجهزة المنزلية عبر IR Blaster، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC في بعض الأسواق، إضافة إلى مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة والتقارب.

ويوفر الهاتف مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتقنية Face Unlock لفتح القفل بسرعة وسهولة.

السعر المتاح عالميًا

يأتي الهاتف بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانياته، حيث نسخة 128/8 جيجابايت بسعر 240 دولار، ونسخة 256/8 جيجابايت بسعر 260 دولار، ونسخة 256/12 جيجابايت بسعر 285 دولار.