مواصفات وأسعار هاتف Motorola Edge 60 Neo الجديد من موتورولا

كتب- محمود الهواري:

قدمت موتورولا إصدارها الجديد Edge 60 Neo ليجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي في هاتف متوسط الفئة.

ويتميز الهاتف بخيارات ألوان متعددة تشمل الرمادي والذهبي والأخضر والأحمر، مع وزن خفيف يبلغ 174.5 غرام وأبعاد مناسبة لسهولة الحمل والاستخدام اليومي بينما الإطار الجانبي مصنوع من البلاستيك بينما يأتي الظهر من الجلد الصناعي، مما يمنح الهاتف مزيجًا من المتانة والأناقة.

ويوفر الهاتف مقاومة عالية للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69، ما يجعله قادرًا على تحمل المياه حتى عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة مع حماية ممتازة ضد الغبار.

يأتي Motorola Edge 60 Neo بشاشة LTPO P-OLED بقياس 6.36 بوصة تعرض مليار لون بدقة 1200×2670 بكسل (+1.5K) وكثافة 460 بكسل لكل إنش، محمية بزجاج Gorilla Glass 7i. الشاشة تدعم تقنية +HDR10 وتقدم درجة سطوع تصل حتى 3000 شمعة، كما تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز مع تقنية LTPO لضبط التردد تلقائيًا بما يتناسب مع المحتوى المعروض، ما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة ويجعل تجربة العرض سلسة وواضحة.

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7400 ثماني النواة مع معالج رسوميات Mali-G615 MC2، ما يمنحه أداءً ممتازًا للفئة المتوسطة. تتوفر خيارات تخزين متعددة تتراوح بين 128 و512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع دعم لخمسة سنوات من تحديثات النظام.

عيوب الجهاز

وعلى الرغم من قوته، فإن الهاتف لا يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية، ما يجعل سعة التخزين الداخلية محددة لكل مستخدم.

تأتي الكاميرات الخلفية الثلاثية للهاتف بمواصفات متقدمة، حيث تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري للصور OIS وتركيز تلقائي، وكاميرا للتقريب البصري بدقة 10 ميجابكسل مع نفس التقنيات، إضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل.

وتدعم جميع الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو FHD حتى 60 إطارًا، بينما تقدم الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل أداءً جيدًا في تسجيل الفيديو والصور.

يعتمد Motorola Edge 60 Neo على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، لتوفير تجربة استخدام طويلة دون القلق من نفاد البطارية بسرعة.

الهاتف مزود بسماعات ستيريو مع دعم تقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية غنية، كما يدعم أحدث تقنيات الاتصال مثل Wi-Fi 6E والبلوتوث 5.4، مع منفذ USB Type-C 2.0 يدعم OTG، وتقنيات تحديد المواقع GPS وGLONASS وGALILEO. ويأتي الهاتف مزودًا بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتقنية التعرف على الوجه Face Unlock لتأمين الجهاز بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى دعم تقنية الدفع الإلكتروني NFC.

يُعرض Motorola Edge 60 Neo بسعر عالمي يصل إلى 470 دولار للنسخة 128/8 جيجابايت، مع اختلاف الأسعار في الدول العربية حسب السوق المحلي.