سامسونج تكشف عن "Galaxy S 25 FE" ما الفرق بينه وبين S 24 FE؟

كتب- محمود الهواري:

أطلقت سامسونج مؤخرا أحدث هواتفها من فئة Fan Edition، هاتف Galaxy S25 FE، الذي يأتي مع مجموعة من التحسينات مقارنة بالطراز السابق Galaxy S24 FE، أبرزها دعم شحن أسرع وكاميرا أمامية بدقة أكبر.

بالنسبة للكاميرا، حافظ Galaxy S25 FE على التكوين الخلفي ثلاثي العدسات كما في S24 FE، مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فقد ارتفعت دقتها من 10 ميجابكسل في S24 FE إلى 12 ميجابكسل في S25 FE، ما يعزز تجربة التقاط الصور السيلفي بشكل واضح.

على صعيد الأداء، يدعم Galaxy S25 FE الشحن السريع بقدرة 45 واط، مقارنة بـ 25 واط في S24 FE، ويتيح شحن الهاتف حتى 65% خلال 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقدرة 45 واط.

ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 2400، وهو أقوى من معالج Exynos 2400e في S24 FE، ويوفر أداء سلسًا سواء في الاستخدام اليومي أو تشغيل الألعاب الثقيلة.

ويضم S25 FE غرفة تبريد أكبر بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بالسابق، مزودة بمادة حرارية سائلة تساعد الهاتف على البقاء أكثر برودة أثناء أداء المهام الشاقة.

الهاتفان يدعمان نظام Galaxy AI مثل الهواتف الرائدة، مما يتيح ميزات متقدمة لتحسين تجربة المستخدم مثل تعديل الصور بسرعة واحترافية، الترجمة الفورية، ومزايا ذكاء اصطناعي من جوجل مثل Gemini Live وCircle to Search.

يُباع Galaxy S25 FE بسعر يبدأ من 650 دولارا، وهو نفس السعر المبدئي لهاتف S24 FE، ما يجعل الترقية خيارا جذابا لمن يرغب في تحسين الأداء والكاميرا دون دفع تكلفة إضافية كبيرة.