تحت المراقبة.. وقد يسلم محادثاتك للشرطة ChatGPT



أعلنت شركة OpenAI المالكة لتقنية الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" عن تحديث مثير للجدل في سياساتها، يقضي بمراقبة المحادثات لاكتشاف المحتوى الضار، مع إمكانية إبلاغ الشرطة عن المستخدمين الذين يخططون لإيذاء الآخرين.



وبحسب ما نقل موقع Says، فإن الشركة بدأت في استخدام أنظمة متخصصة لرصد أي محادثات يشتبه في أنها تنطوي على تهديد جسدي وشيك، إذ يقوم فريق بشري بمراجعة هذه الحالات، وقد يتم رفعها إلى السلطات المختصة إذا تقرر وجود خطر حقيقي.



هذا التغيير يأتي بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي ارتبطت باستخدام روبوتات الدردشة، إذ أشير إلى حالات أزمات نفسية حادة وانتحار.



لكن اللافت أن السياسة الجديدة لا تشمل الإبلاغ عن حالات إيذاء النفس، إذ أوضحت الشركة أنها تفضل احترام خصوصية المستخدمين نظرًا للطبيعة الحساسة لتلك المحادثات.



ورغم ذلك، أثارت الخطوة موجة انتقادات حادة، خاصة أنها تتعارض مع حجج الشركة في معركتها القانونية ضد صحيفة نيويورك تايمز، إذ تؤكد OpenAI أن سجل المحادثات شديد الخصوصية ويجب حمايته.



ويزيد الغموض مع غياب معايير واضحة لما يمكن أن يثير مراجعة أو إبلاغ السلطات، ما يترك المستخدمين أمام تساؤلات حول الحدود الفعلية لخصوصيتهم.



وكان الرئيس التنفيذي سام ألتمان قد اعترف سابقا بأن "استخدام شات جي بي تي لا يعادل التحدث مع طبيب نفسي أو محام"، محذرا من أن هذه المحادثات لا تتمتع بالحماية الكاملة للسرية المهنية.

