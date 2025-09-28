مشاهد لا تصدق من الجو.. 25 صورة تفوز بجوائز سيينا للطائرات بدون طيار

العثور على سفينة الأشباح بعد 139 عاما من غرقها في بحيرة (صور)

كشفت جوائز سيينا لتصوير الطائرات بدون طيار لعام 2025، إحدى أبرز فعاليات التصوير الجوي عالميا، عن 40 صورة فائزة تعيد تعريف السرد البصري من السماء.

وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ مكانة سيينا كعاصمة عالمية للتصوير الفوتوغرافي والاحتفاء بالإبداع الفني والتقني للصور الجوية عبر فئات متعددة تشمل المدن والحياة البرية والطبيعة والرياضة والأشخاص والصور التجريدية وصور الزفاف والمسلسلات والفيديو.

وحصد المصور دينيس شميلز جائزة صورة العام عن عمله المميز "الفارس الوحيد"، الذي التقطه خلال رحلته الشتوية إلى كابادوكيا.

واستخدم شميلز طائرته المسيرة للحصول على زاوية فريدة لفارس يقف منفردا على نتوء صخري في ساعة السماء الزرقاء الساحرة، ما جعل الصورة تحفة فنية تبرز جمال وغموض المنطقة وتكشف عمق الإبداع البصري الذي تمثله هذه الجوائز.

معرض عالمي للصور الفائزة

يمثل المعرض الكامل للصور الفائزة رحلة بصرية مذهلة حول العالم؛ من الدقة الهندسية لمناظر المدن في فئة "الحضرية" إلى التناغم الجميل للطبيعة والحياة البرية.

وتواصل جوائز سيينا تعزيز مكانتها العالمية بتنظيم فعاليات حصرية تجمع كبار المصورين والمواهب الناشئة والمهتمين بمجال التصوير الفوتوغرافي.

عدسة الطائرات بدون طيار تكشف جمال العالم

لا تقتصر هذه الأعمال على كونها صورًا فوتوغرافية فحسب، بل تعد تذكيرًا بجمال العالم الشاسع والمتنوع كما يُرى من السماء.