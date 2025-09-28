أسعار ومواصفات هاتف سامسونج A17 نسخة 4G

العثور على سفينة الأشباح بعد 139 عاما من غرقها في بحيرة (صور)

يمتاز هاتف " سامسونج A17 نسخة 4G" الذي أطلقته سامسونج بتصميم أنيق يجمع بين البساطة والعملية، مع خامات بلاستيكية للإطار والظهر تمنحه وزنا خفيفا قدره 190 جراما.

الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP54 ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والرمادي والأزرق، بينما تبلغ أبعاده 164.4 × 77.9 × 7.5 ملم بما يجعله مريحاً في الاستخدام اليومي.

شاشة Super AMOLED وأداء قوي

يتميز الجهاز بشاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD (1080×2340 بكسل) مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز وسطوع 800 شمعة، كما يحميها زجاج غوريلا جلاس Victus.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتيك Helio G99 ثماني النواة بتقنية تصنيع 6 نانومتر ومعالج رسومي Mali-G57 MC2، ما يجعله مناسباً للأداء القوي والمهام اليومية المتعددة.

ذاكرة وتخزين تدعم الاحتياجات المختلفة

يوفر سامسونج A17 خيارات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت، إلى جانب دعم إضافة بطاقة MicroSD لزيادة السعة التخزينية.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 ويحصل على تحديثات للنظام لمدة تصل إلى ست سنوات.

كاميرات متعددة الاستخدامات

يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS وعدسة ثانية للتصوير بزاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع نفس جودة تصوير الفيديو.

بطارية كبيرة مع شحن سريع

تبلغ سعة البطارية في سامسونج A17 نحو 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط من خلال منفذ USB-C 2.0 الذي يتيح أيضاً خاصية OTG، ما يوفر للمستخدم تجربة استخدام مطولة دون انقطاع.

اتصال متكامل وتقنيات حديثة

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع إلى جانب شبكات Wi-Fi إصدار 5 مع دعم Dual-band وWi-Fi Direct ونقطة الاتصال، إضافة إلى تقنية Bluetooth 5.3 وتقنية NFC التي تختلف حسب الأسواق.

ويأتي الجهاز مزودا بمستشعر بصمة جانبي مدمج في زر الطاقة مع خاصية فتح القفل عبر تقنية التعرف على الوجه Face Unlock.

أنظمة ملاحة ومستشعرات متنوعة

يدعم سامسونج A17 أنظمة تحديد المواقع GPS وGLONASS وGALILEO وBDS وQZSS ويحتوي على مستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة ومستشعر تقارب سوفتوير، ما يعزز تجربة الاستخدام اليومية في التطبيقات المختلفة.

السعر في السوق المصري

ويبلغ سعر هاتف سامسونج A17 في السوق المصري 8,694 جنيها ليمنح المستخدمين خيارا متكاملا بين الأداء والتصميم والسعر المنافس.