هل يحتوي التين فعليا على حشرات يأكلها الإنسان؟

على مدار سنوات طويلة ارتبط التين بشائعة مثيرة للجدل تقول إن كل ثمرة تين تحتوي على دبور ميت بداخلها، نتيجة لدخول هذه الحشرة الصغيرة إلى الثمرة أثناء عملية التلقيح.

وأثارت هذه الفكرة مخاوف الكثير، لكنها تتراوح بين الحقيقة والخيال، إذ تلعب دبابير التين دورا بيولوجيا مهما في دورة حياة بعض أنواع التين، بينما معظم التين المتوافر في الأسواق اليوم خالٍ من أي حشرات، وفقا لموقع "Live Science".

أصل الشائعة ودور دبابير التين

وتعتبر دبابير التين محورا أساسيا في تلقيح أشجار التين منذ ملايين السنين، إذ توضح الباحثة شارلوت جاندبر، المتخصصة في علم بيئة النبات والتطور بجامعة أوبسالا في السويد، لموقع Live Science، أن الثمرة ليست بنية تقليدية، بل مجوفة وتعرف بالـ"سيكونيوم"، تحتوي على أزهار دقيقة.

وتدخل أنثى دبور التين عبر فتحة صغيرة، غالبا ما تفقد خلالها أجنحتها أو قرون استشعارها، وقد تموت داخل الثمرة بعد إتمام عملية التلقيح لذا من الممكن أن تحتوي بعض أنواع التين البرية على بقايا دبابير، لكن هذا ليس قاعدة عامة.

أنواع التين الخالية من الدبابير

ولا تتطلب معظم أنواع التين التي تباع في الأسواق التلقيح بواسطة الدبابير، إذ تنتج ثمارا ناضجة دون الحاجة لها، ومن أبرز هذه الأصناف تين ميشن وتين الديك الرومي البني الشائعان في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما يوضح أستاذ علم الأحياء كارلوس ماتشادو بجامعة ميريلاند لموقع "Live Science".

وعلى النقيض، تعتمد أنواع مثل تين سميرنا وتين كاليميرنا والتين البري في منطقة البحر الأبيض المتوسط على دبابير التين لإتمام عملية التلقيح.

ما يحدث داخل ثمرة التين

حتى في الحالات التي تدخل فيها الدبابير إلى ثمرة التين، فإن أجسادها تتحلل بفعل إنزيمات الثمرة أثناء النضج، ما يجعل أي بقايا حشرية غير مرئية ولا تؤثر على جودة الثمرة وأي ملمس "مقرمش" في التين يكون غالبا من البذور، وليس من بقايا الدبابير.

وتعد أشجار التين ودبابيرها نموذجا فريدا للتكافل البيولوجي، إذ يعتمد كل نوع تقريبا على نوع محدد من الدبابير لإتمام عملية التلقيح. ويشير كل من جاندبر وماتشادو إلى أن هذه العلاقة، التي تطورت على مدى ملايين السنين، تعتبر من أكثر العلاقات البيئية تنوعا وأهمية لأنها تدعم بقاء أنواع متعددة من النباتات والحيوانات ضمن النظام البيئي.

وقال ماتشادو: "هناك علاقات تكافلية أخرى بين النباتات والملقحات في الطبيعة، ولكن التكافل بين أشجار التين ودبابيرها هو الأكثر تنوعا وأهمية على الإطلاق".