ما الميزة التي جعلت "جيميني" يتفوق على "شات جي بي تي"؟

قدمت شركتا جوجل و"OpenAI" ميزات متشابهة في الإصدارات المدفوعة من روبوتي الدردشة "جيميني" و"شات جي بي تي"، حيث توفر ميزة "Gems" في "جيميني" وميزة "Projects" في "شات جي بي تي" مساحات عمل مخصصة تحفظ تعليمات وأسلوب المستخدم.

لكن بحسب تقرير لموقع Android Authority، برز اختلاف كبير بين الخدمتين بعد إعلان جوجل إتاحة مشاركة مساحات "Gems" في "جيميني"، بينما لا تزال هذه الإمكانية غير متاحة في "Projects" داخل "شات جي بي تي".

ويستطيع الآن مستخدمو "جيميني" مشاركة مساحات "Gems" مع آخرين عبر مدير "Gems" على الويب، من خلال النقر على أيقونة المشاركة، وإدخال أسماء الأشخاص أو المجموعات، مع تحديد صلاحيات العرض أو التعديل، بالإضافة إلى خيار لإنشاء رابط، على غرار ما يحدث مع مستندات غوغل أو ملفات “Google Sheets”.

الميزة الجديدة تعكس قوة منظومة جوجل، وتمنح "جيميني" أفضلية واضحة، إذ يصعب على “OpenAI” منافستها بالقدر نفسه بسبب افتقارها للمنظومة الواسعة والبيئة المتكاملة التي توفرها جوجل لمستخدميها.

