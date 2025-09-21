ما هي مخاطر استخدام الإصدارات القديمة من ويندوز؟

(د ب أ)

أفادت إحصائيات كاسبرسكي بأن نظام التشغيل ويندوز 10 لا يزال يعمل عند أكثر من نصف المستخدمين الأفراد، و60% من الشركات.

وأظهرت الإحصائيات أنّ نسبة المستخدمين، الذين حدثوا أجهزتهم إلى نظام ويندوز 11، لم تتجاوز 33% فقط.

وأوضحت كذلك أن 30.8% من المستخدمين في الشرق الأوسط حدثوا أجهزتهم إلى ويندوز 11، وأن 54% منهم يستعملون نظام ويندوز 10، وأنّ 8% منهم يشغلونها بنظام ويندوز 7.

أما في إفريقيا، فقام نحو 35.95% من المستخدمين بالترقية إلى ويندوز 11، بينما لا يزال 52.8% يستخدمون ويندوز 10، و4.5% يعملون بنظام ويندوز 7.

ومن المقرر أن يتوقف دعم مايكروسوفت لنظام ويندوز 10 في شهر أكتوبر 2025. لأجل ذلك أجرت كاسبرسكي دراسة معتمدة على بيانات تعريفية لنظام التشغيل دون الكشف عن هوية أصحابها، فقد وافق على تقديمها مستخدمو Kaspersky Security Network ، وكان غرض الدراسة معرفة عدد الأجهزة، التي تستخدم ويندوز 10 في مناطق مختلفة حول العالم.

ثغرات أمنية دون معالجة

وبمجرد أن يصل نظام التشغيل إلى نهاية عمر الاستخدام الافتراضي ويتوقف الدعم الفني له، تبقى الثغرات الأمنية دون معالجة، مما يتيح للمجرمين السيبرانيين فرصة لاستغلالها.

لذلك، من الضروري تحديث نظام التشغيل لحماية الشبكة، سواء كانت شخصية أو تجارية، من الهجمات والمخاطر المحتملة.

وأوضحت الأبحاث أن 53% من العملاء يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10، وإنْ كانت مايكروسوفت ستنهي دعمه خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2025. وأظهرت النتائج أنّ 8.5% من أجهزة المستخدمين لا تزال تعمل بنظام ويندوز 7، الذي انتهى دعمه رسميا عام 2020.

وتشير بيانات شبكة كاسبرسكي للأمن السيبراني إلى أنّ 33% من المستخدمين حدثوا نظام التشغيل إلى ويندوز 11، أحدث إصدار من نظام التشغيل ويندوز، مما يدل على تعلّق المستخدمين بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل.

ويظل نظام التشغيل ويندوز 10 الأكثر استخداما في أوساط الشركات والقطاع التجاري؛ فلا يزال مستخدما عند نسبة قدرها 59.5% من أجهزة الشركات المختلفة، في حين تنخفض هذه النسبة قليلا إلى 51% عند الشركات الصغيرة. أما نسبة مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 7 فتتعدى 6% في كلتا الفئتين.

ويحذر خبراء كاسبرسكي من المخاطر الكبيرة المحيطة بالشركات جراء استخدامها إصدارات قديمة من أنظمة التشغيل في بنيتها التحتية؛ فهذه الإصدارات تعتبر أكثر عرضة للاستغلال من المجرمين السيبرانيين، وربما لا تتوافق مع النسخ الحديثة من برامج وأدوات الأمن السيبراني. وهذا التعارض الكبير يمثل تهديدا خطيرا لاستدامة الأعمال واستمراريتها في تلك الشركات.

ويعلق على هذه المسألة «أوليج جوروبيتس»، خبير الأمن لدى كاسبرسكي قائلا: "يتردد بعض الأشخاص من الانتقال إلى نظام تشغيل أحدث، ويظنون مخطئين أنّه إجراء غير ضروري ومعرقل أحيانا للأعمال، فيأتي بميزات طفيفة ويعقد مسار الأعمال الحالي بسبب التغييرات في واجهة الاستخدام".

وأضاف قائلا: "لكن لو تأملنا هذه المسألة من منظور الأمن السيبراني، يمكن تشبيه النظام غير المزوّد بالتحديثات الأمنية بمنزلٍ ذي سور متهالك، يسهل على المتسللين اختراقه والدخول إليه دون عناء؛ فالمخاطر على المستخدمين في قطاع الأعمال، سواء الأفراد أو الشركات، تفوق بكثير العراقيل البسيطة الناجمة عن استخدام إصدار جديد من نظام التشغيل".

وتابع قائلا: "ولا شك أنّ تحديث برامج الأعمال المهمة، وفي مقدمتها نظام التشغيل، أولوية قصوى لأقسام تقنية المعلومات وأمن تقنية المعلومات في الشركات؛ فالتحديثات المنتظمة في حينها ليست رفاهية، وإنما ضرورة للحماية من المخاطر السيبرانية ومنع تسريب البيانات، الذي يكلف الشركات خسائر مالية فادحة وضررا كبيرا في السمعة. لذلك ينبغي ألا تهمل الشركات هذه المهمة بتاتا، حتى لو استخدمت حلا أمنيا موثوقا".

تدابير لتعزيز الأمان

وتوصي كاسبرسكي باتخاذ التدابير المهمة التالية لتعزيز مستويات الأمن في أنظمة التشغيل عند المستخدمين الأفراد والشركات:

الحرص على استخدام الإصدار الأحدث من نظام التشغيل، والتحقق دوما من تفعيل ميزة التحميل التلقائي لتحديثات النظام.

استخدام حلول أمنية مزودة بتقنيات الحماية من هجمات الاستغلال، مثل حل Kaspersky Premium (للمستخدمين الأفراد)، أو Kaspersky Small Office Security، أو Kaspersky Next (للشركات). فهذا الأمر يقلص احتمالية استغلال الثغرات الأمنية غير المعالجة، التي تحتوي عليها الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل (منذ أكتوبر 2025، ويندوز 10 والإصدارات الأقدم).