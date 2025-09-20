إعلان

بعد إثارتها الجدل.. ما هي تقنية الرحيل الرقمي التي تعيد الموتى افتراضيا؟

03:39 م السبت 20 سبتمبر 2025

ما هي تقنية الرحيل الرقمي التي تعيد الموتى افتراض

كتب- محمود الهواري:

أثارت تقنية جديدة تعرف باسم "الرحيل الرقمي" جدلا واسعا حول العالم، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصرا على تعزيز الأعمال أو تحسين الخدمات، بل دخل إلى واحدة من أكثر المناطق الإنسانية حساسية: التعامل مع الحزن والفقد.

على مدى سنوات، استخدم الناس منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام لنشر صور وفيديوهات تذكارية لأقاربهم وأصدقائهم الراحلين، ليتطور الأمر بعد قيام شركات ناشئة بإنشاء نسخ رقمية تحاكي صوت وصورة وسلوك المتوفين بهدف إبقائهم في دائرة التواصل مع أحبائهم.

وطورت مواقع مثل HereAfter AI الأمريكية وDeepBrain AI الكورية الجنوبية تطبيقات تجمع بيانات الشخص قبل وفاته من صوته إلى ملامح وجهه وإجاباته على أسئلة شخصية لتمكين عائلته من التفاعل معه لاحقا بصورة افتراضية.

وأثارت الظاهرة التي شهدت انتشارا واسعا موجة من الانتقادات والجدل الأخلاقي والديني فبينما يرى البعض أنها وسيلة إنسانية تساعد في تخفيف الحزن، يحذر آخرون من أن الاعتماد على نسخ اصطناعية قد يعيق التقبل النفسي لفكرة الموت.

الرحيل الرقمي الذكاء الاصطناعي فيسبوك إنستجرام
