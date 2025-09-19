شاومي تصعد المنافسة مع أبل بسلسلة 17 الجديدة وكاميرات متطورة.. تفاصيل

بعد اعتراف آبل.. ما العيب الخطير في كاميرات هواتف آيفون 17 الجديدة؟

كتب- محمود الهواري:

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات كاميرات هواتف شاومي الرائدة الجديدة، شاومي 17 برو وشاومي 17 برو ماكس، المقرر طرحهما خلال سبتمبر الجاري.

وبحسب المعلومات، يشترك الهاتفان في الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة العرض، بينما يتميز إصدار برو ماكس بعدسة تيليفوتو مطورة توفر اداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وتضع شاومي هاتفها الأكبر في مواجهة مباشرة مع آيفون 17 برو ماكس من أبل، الذي يأتي بثلاث كاميرات كل منها بدقة 48 ميجابكسل.

وفق التسريبات، يعتمد الهاتفان على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.67 وعدسات بتوقيع Leica، إلى جانب كاميرا فائقة العرض بزاوية 17 ملم.

أما العدسة المقربة في شاومي 17 برو فتقدم تقريبا بصريا حتى 5x مع طول بؤري 115 ملم وفتحة f/3.0، بينما يأتي إصدار برو ماكس بفتحة أوسع f/2.6 لتحسين التقاط الضوء مع الحفاظ على نفس مستوى التقريب.

وتشير المعلومات إلى أن كلا الهاتفين سيعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتوقع الإعلان عنه رسميا الأسبوع المقبل، على أن يتم الكشف عن الهواتف الثلاثة في السلسلة – شاومي 17، 17 برو، و17 برو ماكس – قبل نهاية سبتمبر.

وكان المسرب الشهير Ice Universe قد نشر مقطع فيديو ترويجي لهاتف شاومي 17 برو على منصة X، مؤكدا وجود “الشاشة الخلفية السحرية” التي ستكون من أبرز مزايا السلسلة الجديدة مقارنة بالنسخة القياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار شاومي تغيير نظام تسمية هواتفها الرائدة لمطابقة سلسلة آيفون 17 بالكامل، في إشارة واضحة إلى نيتها المنافسة المباشرة مع أبل في سوق الهواتف الذكية الرائدة.