استخدام واتساب دون الاتصال بالإنترنت.. تعرف على خاصية ربط الحسابات

كتب- محمود الهواري:

تتيح خدمة تعدد الأجهزة التي أطلقتها واتساب للمستخدمين إدارة حساباتهم عبر أكثر من جهاز بسهولة، مع الحفاظ على نفس مستوى الخصوصية والحماية التي يشتهر بها التطبيق.

وبحسب واتساب، أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة هواتف ذكية إضافية، إلى جانب الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب، "دون الحاجة إلى بقاء الهاتف الأساسي متصلا بالإنترنت بشكل مستمر".

ويتصل كل جهاز بشكل مستقل، مع استمرار تشفير الرسائل والمكالمات بين الطرفين بالكامل، ويؤدي عدم نشاط الجهاز الأساسي لفترة طويلة إلى تسجيل خروج تلقائي من الأجهزة الأخرى المرتبطة بالحساب.

هذه الميزة جعلت تجربة المراسلة أكثر مرونة؛ حيث يمكن للمستخدمين التبديل بين الهواتف دون تسجيل خروج أو انقطاع في المحادثات.

تتيح هذه الخاصية لأصحاب الأعمال الصغيرة تمكين موظفيهم من الرد على العملاء من الهواتف المختلفة عبر نفس حساب "واتساب للأعمال".

وقالت واتساب إن التحديث بدأ بالوصول للمستخدمين عالميًا منذ فترة، وأصبح متاحًا للجميع، كما أضافت طريقة جديدة لربط الأجهزة من خلال إدخال رقم الهاتف في واتساب ويب وتلقي كود لمرة واحدة بدلًا من مسح رمز الاستجابة السريعة.