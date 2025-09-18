اكتشاف صغار ديناصورات برؤوس مقببة في منغوليا

وكالات

كشفت دراسة حديثة عن اكتشاف أقدم وأكمل حفريات ديناصورات ذات الرأس المقبب حتى الآن في صحراء جوبي بمنغوليا، ما يعيد رسم الجدول الزمني لتطور هذه المجموعة الغامضة من الديناصورات المعروفة باسم الباكيسفالوصورات.

وتشير الحفريات، التي يعود عمرها إلى نحو 108–115 مليون سنة، إلى أن ظهور الديناصورات ذات القبة تأخر بنحو 15 مليون سنة مقارنة بما كان يعتقد سابقا، بينما توفر هذه الأحافير الجديدة رؤى مهمة حول تطور جماجمها المستديرة الفريدة.

وقالت ليندسي زانو، عالمة الحفريات بجامعة ولاية كارولينا الشمالية والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "تعتبر الباكيسفالوصورات ديناصورات شهيرة لكنها نادرة وغامضة. يمنحنا هذا الاكتشاف لمحة غير مسبوقة عن تشريح وبيولوجيا هذه المخلوقات".

وسميت هذه الأحفورة باسم "زافاسيفالاي رينبوتشي"، حيث تعني كلمة "زافا" التبتية الجذر أو الأصل، و"سيفال" اللاتينية الرأس، فيما تعني كلمة "رينبوتشي" التبتية الثمين، تيمنا بطريقة العثور على الجمجمة البارزة كجوهرة مصقولة.

وتضم الأحفورة حوالي 54% من عظام الديناصور، بما في ذلك الجمجمة والذيل بالكامل وعدد من عظام اليدين والساقين وحصوات المعدة التي كانت تساعده في طحن الطعام. ويُقدر طول الديناصور بحوالي متر واحد ووزنه نحو 5.85 كيلوغرام.

وتكشف حلقات النمو في عظام ساق زافاسيفالاي رينبوتشي أن الحيوان كان صغيرا نسبيا عند وفاته، ما يشير إلى أنه وصل مرحلة النضج الجنسي قبل اكتمال نموه الجسدي الكامل.

ويعتقد أن قبة هذه الديناصورات كانت تُستخدم لجذب الشركاء، مما يعكس أهمية هذا الاكتشاف في دراسة سلوكها البيولوجي.

وقالت زانو: "هذا الاكتشاف فريد من نوعه، لأنه يجمع بين جماجم كاملة وأطراف، مما يسمح لنا بدراسة مرحلة النمو وتطور القبة لأول مرة".

ويعد هذا الاكتشاف بمثابة نافذة جديدة لفهم كيفية تطور الديناصورات ذات الرأس المقبب، ويثري المعرفة العلمية عن هذه المجموعة الشهيرة والغريبة من الديناصورات التي ازدهرت خلال العصر الطباشيري المتأخر.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"