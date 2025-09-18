إعلان

بسعر هاتف آيفون.. ما مميزات نظارات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

11:27 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نظارات ميتا (4)
  • عرض 5 صورة
    نظارات ميتا (5)
  • عرض 5 صورة
    نظارات ميتا (2)
  • عرض 5 صورة
    نظارات ميتا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أمس الأربعاء، عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن شاشة صغيرة ويمكن التحكم بها عن طريق سوار عصبي على المعصم يتيح التحكم فيها بحركات بالكاد يمكن ملاحظتها.

ويواصل زوكربيرج الترويج لهذه النظارات كخطوة جديدة في تفاعل الإنسان مع الحاسوب، متجاوزا لوحات المفاتيح والشاشات اللمسية والفأرة.

وقال: "النظارات هي الشكل الوحيد الذي يتيح للذكاء الاصطناعي أن يرى ما تراه، ويسمع ما تسمعه، وفي النهاية يُنتج ما تريد إنتاجه، سواء صورا أو فيديو".

تحمل النظارات الجديدة اسم "ميتا راي بان ديسبلاي" ، وستتوفر في 30 سبتمبر بسعر 799 دولارا.

ومثل غيرها من شركات التكنولوجيا، قامت ميتا باستثمارات ضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيف أفضل الكفاءات برواتب مرتفعة للغاية.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاتف آيفون مارك زوكربيرج شركة ميتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
تحذير من آبل بشأن بطارية آيفون بعد تحديث iOS 26

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس