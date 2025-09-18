بسعر هاتف آيفون.. ما مميزات نظارات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

تحذير من آبل بشأن بطارية آيفون بعد تحديث iOS 26

(أ ب)

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أمس الأربعاء، عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن شاشة صغيرة ويمكن التحكم بها عن طريق سوار عصبي على المعصم يتيح التحكم فيها بحركات بالكاد يمكن ملاحظتها.

ويواصل زوكربيرج الترويج لهذه النظارات كخطوة جديدة في تفاعل الإنسان مع الحاسوب، متجاوزا لوحات المفاتيح والشاشات اللمسية والفأرة.

وقال: "النظارات هي الشكل الوحيد الذي يتيح للذكاء الاصطناعي أن يرى ما تراه، ويسمع ما تسمعه، وفي النهاية يُنتج ما تريد إنتاجه، سواء صورا أو فيديو".

تحمل النظارات الجديدة اسم "ميتا راي بان ديسبلاي" ، وستتوفر في 30 سبتمبر بسعر 799 دولارا.

ومثل غيرها من شركات التكنولوجيا، قامت ميتا باستثمارات ضخمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيف أفضل الكفاءات برواتب مرتفعة للغاية.

