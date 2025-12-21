إعلان

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2026 بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

03:02 م 21/12/2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي 2025/2026، والتي ستبدأ من يوم السبت 10 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2026 جاءت كالتالي:

السبت 10 يناير: امتحان مادة العلوم.

الأحد 11 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 12 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 13 يناير: امتحان مادة مادة اللغة العربية.

الأربعاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات الخاصة بالمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع ستُعقد في أيام 3 و4 يناير 2026 تحت إشراف الإدارة التعليمية والتوجيه الفني المختص، دون تعطيل اليوم الدراسي.

امتحانات الصف السادس الابتدائي مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول

