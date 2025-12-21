جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2026 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي 2025/2026، والتي ستبدأ من يوم السبت 10 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2026 جاءت كالتالي:

السبت 10 يناير: امتحان مادة العلوم.

الأحد 11 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 12 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 13 يناير: امتحان مادة مادة اللغة العربية.

الأربعاء 14 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات الخاصة بالمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع ستُعقد في أيام 3 و4 يناير 2026 تحت إشراف الإدارة التعليمية والتوجيه الفني المختص، دون تعطيل اليوم الدراسي.

اقرأ أيضاً:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليوني نسمة.. ونستهدف حسم الملف السكاني بحلول 2027