"الناس بتفكر في إيه؟".. أكثر 10 كلمات بحثا على جوجل في 2025

"الناس بتفكر في إيه؟".. أكثر 10 كلمات بحثا على جوج

كشف تقرير Google Trends ضمن "عام البحث 2025" عن قائمة الكلمات الأكثر بحثا على محرك جوجل خلال العام، والتي عكست اهتمامات المستخدمين عالميا، بين التطور التكنولوجي، والرياضة، والسياسة، والأحداث الدولية المؤثرة.

وجاء مصطلح Gemini في صدارة الكلمات الأكثر بحثا، مع تصاعد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والتعليم والإبداع، ليصبح رمزا لمرحلة جديدة من التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف أنديا".

وحلت المنافسات الرياضية في مراكز متقدمة، أبرزها India vs England وIndia vs Australia، مدفوعة بمتابعة جماهيرية ضخمة لمباريات الكريكيت، إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس آسيا، ما يؤكد استمرار الرياضة كأحد أكبر محركات التفاعل الرقمي. وسياسيا تصدر اسم Charlie Kirk محركات البحث، وسط جدل واسع حول مواقفه وتأثيره الإعلامي، فيما شهدت كلمة Iran ارتفاعا ملحوظا بسبب تطورات جيوسياسية وأخبار دولية متلاحقة.

وفي مجال التكنولوجيا، برز كل من DeepSeek كأداة ذكاء اصطناعي صاعدة، وiPhone 17 مع تزايد البحث عن تسريبات ومواصفات الهاتف المرتقب، ما يعكس استمرار هيمنة التكنولوجيا على اهتمامات المستخدمين.

كما جاءت عبارة Pakistan and India ضمن القائمة، مدفوعة بالأحداث السياسية والمواجهات الرياضية بين البلدين.

وأوضح التقرير أن أكثر الكلمات بحثا في 2025 تعكس عالما شديد الترابط، تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة والرياضة، وتتحول محركات البحث إلى مرآة يومية لاهتمامات البشر وتغير أولوياتهم في عصر رقمي متسارع.