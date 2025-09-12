هواوي تطلق هاتفا يحمي شاشتك ويبلغك عند محاولة أي شخص التجسس

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الجديد Huawei Pura 80 Ultra، الذي يأتي مزودا بميزات مبتكرة لتعزيز حماية الخصوصية وتجربة تصوير متقدمة، ليضع المستخدم في صميم التحكم الكامل ببياناته وصوره.

حماية الخصوصية على مستوى جديد

يعتمد الهاتف على ميزة AI Privacy View التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على وجه المستخدم، وعند رصد أي شخص آخر يحاول النظر إلى الشاشة، يقوم الهاتف تلقائيا بإخفاء الرسائل والإشعارات الحساسة، مع إرسال تنبيه فوري للمالك.

هذه الميزة جزء من واجهة المستخدم EMUI 15 التي تقدم أيضًا تحسينات في التحكم بالإيماءات وتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

يضم Huawei Pura 80 Ultra كاميرا خلفية مبتكرة تُعرف باسم Switchable Dual Telephoto، تجمع بين مستشعر ضوء كبير وعدسات بُعد بؤري 3.7x و10x، لتقديم صور بورتريه سينمائية وتفاصيل دقيقة عن قرب، ضمن نظام التصوير XMAGE الذي يدمج بين المستشعرات المتقدمة والخوارزميات الذكية.

تصميم فاخر وأداء قوي

يتميز الهاتف بهيكل معدني وزجاجي، وشاشة OLED بحجم 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Kirin 9020.

يأتي الهاتف مزودا ببطارية سعة 5170 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط، ويعمل بنظام EMUI 15 لتقديم تجربة سلسة وذكية.

ويبدأ الهاتف بسعر 9,999 يوان صيني أي ما يقارب حوالي 1,370 دولار أمريكي ويتوفر في أسواق مختارة، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط.