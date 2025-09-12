إعلان

باحثون يابانيون يطورون تقنية دقيقة لمحو الذكريات "تفاصيل"

08:27 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

تقنية دقيقة لمحو الذكريات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أظهر علماء في اليابان أن تسليط ضوء أزرق على وصلات محددة في الدماغ يمكن أن يضعف أو يمحو ذاكرة حركية مكتسبة.

وأضاف العلماء أنه عند تفعيل الليزر الأزرق، تنكمش “فروع” الذاكرة، ما يؤدي إلى مسح المهارات المكتسبة، مع تركيز هذه التغييرات في نحو 10–20٪ من الخلايا العصبية المجاورة.

وبحسب موقع تيرانا بوست يقدر العلماء أن هذه التقنية قد تؤثر على مئات الآلاف من نقاط الاتصال الدقيقة، ما يسمح بمحو ذاكرة واحدة دون التأثير على الذكريات الأخرى، ما يفتح آفاقًا لعلاج الصدمات والذكريات الضارة بدقة عالية.

وتمكن الباحثون من استخدام الضوء الأزرق لاستهداف الوصلات الدقيقة في الدماغ حيث تتواجد الذكريات، مما يشير إلى مستقبل محتمل لمحو الذكريات بشكل انتقائي.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محو الذكريات باحثون يابانيون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام