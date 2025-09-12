باحثون يابانيون يطورون تقنية دقيقة لمحو الذكريات "تفاصيل"

وكالات

أظهر علماء في اليابان أن تسليط ضوء أزرق على وصلات محددة في الدماغ يمكن أن يضعف أو يمحو ذاكرة حركية مكتسبة.

وأضاف العلماء أنه عند تفعيل الليزر الأزرق، تنكمش “فروع” الذاكرة، ما يؤدي إلى مسح المهارات المكتسبة، مع تركيز هذه التغييرات في نحو 10–20٪ من الخلايا العصبية المجاورة.

وبحسب موقع تيرانا بوست يقدر العلماء أن هذه التقنية قد تؤثر على مئات الآلاف من نقاط الاتصال الدقيقة، ما يسمح بمحو ذاكرة واحدة دون التأثير على الذكريات الأخرى، ما يفتح آفاقًا لعلاج الصدمات والذكريات الضارة بدقة عالية.

وتمكن الباحثون من استخدام الضوء الأزرق لاستهداف الوصلات الدقيقة في الدماغ حيث تتواجد الذكريات، مما يشير إلى مستقبل محتمل لمحو الذكريات بشكل انتقائي.





