5 هواتف اقتصادية في مصر.. أسعار ومواصفات

وكالات

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يبحث الكثير من المستخدمين عن هواتف اقتصادية تقدم أداء جيدا دون الحاجة لدفع مبالغ ضخمة، سواء للاستخدام اليومي أو للأعمال البسيطة والترفيه.

في هذا التقرير نستعرض أرخص خمسة هواتف متاحة في مصر خلال عام 2025، والتي توفر توازنا بين السعر والمواصفات.

Infinix Smart 20

يعد Infinix Smart 20 من أكثر الهواتف الاقتصادية شعبية في مصر لعام 2025، حيث يتميز بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة HD+ توفر تجربة مشاهدة جيدة.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G25 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت مع سعة تخزين 64 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل تلتقط صورا مقبولة في الإضاءة الجيدة، والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، ويبلغ السعر الحالي للهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 6200 جنية .

Samsung Galaxy A04

يأتي Galaxy A04 من سامسونج بتصميم أنيق وشاشة قياس 6.5 بوصة بدقة HD+، ما يجعله مناسبًا لمتابعة الفيديوهات والمحتوى على الشبكات الاجتماعية.

ويعمل بمعالج Exynos 850 ويقدم ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت مع تخزين داخلي 64 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل وتوفر صورا واضحة، فيما تدعم البطارية بقوة 5000 مللي أمبير استخدام الهاتف لفترات طويلة دون شحن متكرر.

ويبلغ السعر في مصر للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر حوالي 3900 جنية وللنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر حوالي 4600 جنية.

Xiaomi Redmi 11A

Redmi 11A من شاومي يقدم شاشة قياس 6.53 بوصة بدقة HD+ مع معالج MediaTek Helio G25، ويأتي بذاكرة 3 جيجابايت RAM وسعة تخزين 64 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل توفر صورا واضحة في النهار، والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف، ويأتي السعر في مصر بـ 6.762 جنيه.

Realme C61

يتميز Realme C61 بشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+ مع معالج MediaTek Helio G35، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

ويأتي السعر في مصر للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5700 جنية وللنسخة 256 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6300 جنية.

Nokia 3.5

Nokia 3.5 من نوكيا يأتي بشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+، ويعمل بمعالج MediaTek Helio P22 مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت وتخزين داخلي 64 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة مناسبة، والبطارية بسعة 4000 مللي أمبير تضمن استخدامًا ممتدًا طوال اليوم، بينما يأتي السعر حوالي 2100 جنية للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام .