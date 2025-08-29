من الزحف إلى الوقوف.. دراسة تكشف كيف سار البشر على قدمين "صور"

وكالات

كشفت بيانات جينية وتشريحية جديدة عن الآليات التي منحت الحوض البشري شكله الفريد، وهو ما مكن أسلاف الإنسان من المشي منتصبين على قدمين منذ ملايين السنين.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "نيتشر"، تمكن فريق دولي من الباحثين من تتبع التغيرات التي طرأت على تطور الحوض عبر مراحله الجنينية، ومقارنتها بالثدييات الأخرى، بما في ذلك القردة.

وأظهرت النتائج وجود خطوتين محوريتين خلال النمو الجنيني ترتبطان بتطور الغضاريف والعظام، وهما ما وضع الإنسان على مسار تطوري مميز عن باقي الرئيسيات.

وتقول تريسي كيفيل، عالمة الحفريات البشرية بمعهد ماكس بلانك في ألمانيا: "لقد تغير كل شيء من قاعدة الجمجمة وحتى أصابع القدم لدى البشر المعاصرين لتسهيل المشي على قدمين.

وأكملت "هذه الدراسة تقدم فهما جديدا لكيفية حدوث هذه التغيرات، ليس فقط لدى البشر الأحياء بل أيضا لدى أسلافهم من أشباه البشر."

وأظهر التحليل أن الخطوة الأولى تحدث في غضروف عظمة الحرقفة خلال الأسابيع الأولى من الحمل، حيث يدور الغضروف 90 درجة بعد تكوينه، ما يجعل الحوض أكثر عرضا وقصرا مقارنة بالرئيسيات الأخرى.

أما الخطوة الثانية فتقع في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، حين يتأخر تعظم غضروف الحرقفة في البشر مقارنة بالقرود، ما يمنح الحوض وقتا أطول للحفاظ على شكله العريض الملائم للمشي المستقيم.

إلى جانب ذلك، حدد الباحثون خمسة جينات رئيسية تتحكم في الإشارات الجزيئية المسؤولة عن نمو الغضاريف وتكوين العظام في الحوض.

ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام دراسة أوسع للآليات الجينية التي شكلت الهيكل العظمي البشري.

ويقول دانيال شميت، عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية بجامعة ديوك الأمريكية: "هذا عمل مذهل، فقد كشف عن آليات لم نكن نعرفها من قبل تفسر كيفية تغير شكل العظام، وهو ما يمكن أن يساعدنا في فهم تطور الهيكل العظمي للإنسان عبر التاريخ".