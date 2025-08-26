يستمر 5 ساعات.. خسوف كلي يحول القمر للون الدموي سبتمبر المقبل

كتب- محمود الهواري:

يشهد العالم مساء الأحد المقبل 7 سبتمبر ظاهرة فلكية نادرة، تمثل في خسوف كلي للقمر، يمكن متابعته بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

ويعد هذا الخسوف من أبرز الأحداث الفلكية لهذا العام، متزامنا مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث من المتوقع أن تستمر مراحل الخسوف لأكثر من خمس ساعات.

موعد خسوف القمر

وبحسب موقع " Space.com " يعد هذا الخسوف القمري الثاني والأخير لهذا العام، ويعرف باسم "قمر الدم" نتيجة اللون الأحمر الذي يظهر للقمر أثناء المرحلة الكلية.

وتحدث الظاهرة عندما تمر الأرض مباشرة بين الشمس والقمر المكتمل، مما يجعل ظل الأرض يغمر الجانب المرئي للقمر بأكمله، وتبلغ مرحلة الكسوف الكلي 82 دقيقة.

خسوف القمر

على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تشهد الحدث بالكامل كما حدث في خسوف مارس الماضي، سيكون الخسوف مرئيا بوضوح في آسيا وغرب أستراليا، حيث سيتمكن أكثر من 6 مليارات شخص، أي ما يقارب 77% من سكان العالم، من متابعة المرحلة الكلية.

وسيتمكن مراقبو السماء في معظم أنحاء أوروبا وأفريقيا من رصد جزء من الكسوف، الذي ينتهي الساعة 20:55 بالتوقيت العالمي المنسق، مع متابعة المرحلة الجزئية بعد ذلك.

أماكن خسوف القمر

ويقدم مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا بثا مباشرا مجانيا للحدث في 7 سبتمبر، يبدأ الساعة 1:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش).

وسيبدأ القمر مكسوفًا جزئيا، قبل الوصول إلى مرحلة الكسوف الكلي بعد حوالي 45 دقيقة، وفقًا لأداة خريطة الكسوف من موقع Time and Date.

القمر الدموي

ويحدث اللون الأحمر أثناء الخسوف بسبب ظاهرة تعرف باسم تشتت رايلي، حيث تقوم جسيمات الغلاف الجوي للأرض بتصفية الضوء القادم من الشمس، وتمرير الأطوال الموجية الحمراء فقط لتسقط على سطح القمر، مما يعطيه مظهر "القمر الدموي"، وفقا لما ذكره موقع "Live Science".