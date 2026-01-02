أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدًا بتكلفة 52 مليون جنيه

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، الانتهاء من إحلال وتجديد 11 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة الخمس ضمن خطة المديرية لصيانة المساجد وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 52 مليونًا 510 ألف جنيه بهدف الارتقاء ببيوت الله وخدمة المصلين.

وقال الشيخ رمضان يوسف مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إن المديرية انتهت أيضا من فرش 25 مسجدًا بإجمالي 4000 م خلال عام 2025م.

وأضاف رمضان، أنه التقي أئمة المساجد والإدارات على مستوى المحافظة بهدف التأكيد على عدد من التوجيهات الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية، مشدداً على ضرورة تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" من خلال دروس وندوات دورية تتسم بالبساطة والوضوح، لتعريف الناس بصحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

كما أكد أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والذي يشمل التقيد بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بالزي الأزهري، والمواظبة على مواعيد الدروس والقوافل الدعوية، لضمان وصول رسالة المسجد لكل فئات المجتمع بانتظام.

وفيما يخص بيوت الله، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف بضرورة العناية التامة بنظافة المساجد وصيانتها بشكل دوري، مؤكداً أن تهيئة المساجد للمصلين في أفضل صورة هي جزء أصيل من مهامنا التي نعتز بها.