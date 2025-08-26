إعلان

لتحمي أطفالك.. تعرف على التطبيقات الآمنة للاستخدام "صور"

03:46 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمود الهواري:

مع التسارع الكبير في التكنولوجيا واعتماد الأطفال بشكل متزايد على الهواتف الذكية، يواجه الآباء تحديا أساسيا يتمثل في اختيار التطبيقات الأكثر أمانا لأبنائهم.

وبينما تمتلئ متاجر التطبيقات مثل "جوجل بلاي" بملايين الخيارات، يظل القلق قائما من التطبيقات التي تحمل إعلانات أو محتويات قد لا تتناسب مع أعمار الأطفال.

خطر الألعاب المجانية

يرى خبراء التقنية أن الألعاب المجانية المدعومة بالإعلانات تمثل تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة التحكم في طبيعة الإعلانات التي تظهر للأطفال.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن هذه الألعاب المجانية تماما، والاعتماد بدلا من ذلك على التطبيقات والألعاب التي تلتزم بسياسات Google Play للعائلات، وهي سياسات تضمن مستوى أعلى من الحماية وجودة المحتوى.

تطبيقات المراسلة الآمنة

من بين البدائل الموثوقة يبرز تطبيق Messenger Kids من "ميتا"، الذي يتيح للأطفال التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة فقط، من خلال مكالمات الفيديو والرسائل النصية، دون الحاجة إلى بطاقةSIM .

ويوفر تطبيق "Messenger Kids" أدوات تحكم أبوية صارمة، ما يجعله خيارا شائعا لدى الكثير من العائلات.

أدوات الرقابة والحماية

لحماية أوسع على الإنترنت، يمكن للآباء الاعتماد على تطبيقات مثل " Bark" و"Canopy"، التي تعمل على تصفية المحتوى غير المناسب ومراقبة سلوكيات الطفل عبر مختلف التطبيقات، وعلى الرغم أن هذه الأدوات مدفوعة الاشتراك، لكنها تُعتبر استثمارا مهما لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا.

الألعاب الاجتماعية تحت الرقابة

رغم الشعبية الكبيرة للألعاب الاجتماعية مثل Roblox وFortnite وRec Room، إلا أن استخدامها يجب أن يكون مشروطا بتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

هذه الألعاب، التي تعتمد على شراء العملات الرقمية بدلا من الإعلانات، تمنح الآباء قدرة أكبر على ضبط تجربة اللعب ومنع تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب.

الفيديو والوسائط

على صعيد الفيديو، يظل تطبيق YouTube Kids من جوجل خيارًا شائعًا، حيث يسمح للأهل بالتحكم في المحتوى المسموح بمشاهدته، لكن بعض الآباء يشكون من عودة محتويات غير مرغوبة رغم إزالتها.

وتعد خدمة Amazon Kids+، بديلا يوفر كتبا وفيديوهات، مع قدرة أكبر على تصفية المحتوى بما يتناسب مع عمر الطفل.

وبخلاف التطبيقات يؤكد الخبراء أن أفضل وسيلة لحماية الأطفال تكمن في استخدام الأجهزة داخل مساحات مشتركة مثل غرفة المعيشة، ما يعزز الرقابة الطبيعية ويشجع على النقاش المفتوح حول المحتوى المعروض.

خطر الألعاب المجانية التطبيقات الآمنة للاستخدام التطبيقات الأكثر أمانا للأطفال تطبيقات المراسلة الآمنة أدوات الرقابة والحماية على التطبيقات
