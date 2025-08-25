طريقة حذف صورك وبياناتك من هاتفك المسروق أو المفقود

كتب- محمود الهواري

تشكل الصور والملفات الشخصية المخزنة على الهواتف مصدر قلق كبير عند فقدان الجهاز أو تعرضه للسرقة، إذ يتجاوز الخوف من تسرب هذه المحتويات الخاصة القلق من فقدان الهاتف نفسه.

وتوفر أداة Find My Device التي تقدمها شركة جوجل لتحديد موقع الهاتف إمكانية حذف الصور والبيانات عن بعد، وهو ما يمنح المستخدمين شعورا أكبر بالأمان وحماية الخصوصية.

وتتيح الأداة، بمجرد تسجيل الدخول بحساب جوجل المرتبط بالهاتف، معرفة الموقع الجغرافي للجهاز، وتشغيل صوت مرتفع حتى وإن كان في الوضع الصامت، بجانب القدرة على قفل الهاتف بكلمة مرور جديدة لمنع أي شخص من الوصول إلى البيانات، بينما في حال تعذر استرجاع الهاتف، يمكن اللجوء إلى خيار مسح جميع الملفات عن بُعد.

كيفية قفل الهاتف المسروق

توفر ميزة "التأمين" إمكانية قفل الهاتف عن بعد، مع إظهار رسالة على شاشة القفل وإضافة زر يتيح الاتصال برقم المالك، بما يسهل على من يعثر على الهاتف التواصل معه، وذلك من خلال الدخول إلى Find Hub وتحديد موقع الهاتف ثم النقر على "تأمين الجهاز" وإدخال رسالة ورقم هاتف لاستخدامهما في شاشة القفل، ثم الضغط على "تأمين".

كيفية مسح البيانات من الهاتف المسروق

إذا تأكد المستخدم من استحالة استعادة الهاتف، يمكنه اللجوء إلى خيار مسح البيانات لحماية خصوصيته بالكامل وذلك من خلال فتح Find Hub وتحديد موقع الهاتف ثم الانتقال إلى أيقونة الإعدادات واختيار "إعادة ضبط المصنع" لمسح جميع البيانات المخزنة على الجهاز.