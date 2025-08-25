طرق استرجاع الهاتف المسروق.. كيف تحدد مكان جهازك المفقود؟

كتب- محمود الهواري:

أصبح فقدان الهاتف أو سرقته من المواقف الشائعة التي يتعرض لها الكثيرون يوميا، ومع أهمية الهاتف في حياتنا واحتوائه على بيانات وصور وملفات شخصية، يبدأ القلق والبحث السريع عن وسيلة لاستعادته.

ومن أبرز الخطوات التي يلجأ إليها المستخدمون، البحث عن أداة تتيح تحديد مكان الهاتف بدقة، ما يمنحهم فرصة أكبر لاسترجاعه.

أداة "Find My Device" من جوجل

توفر شركة جوجل أداة "Find My Device" التي تساعد المستخدم على تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه بمجرد تسجيل الدخول بحساب جوجل المرتبط بالجهاز.

ولا تقتصر الأداة فقط على معرفة مكان الهاتف، بل تتيح أيضا إصدار صوت عال حتى وإن كان في وضع صامت، بجانب إمكانية قفل الجهاز بكلمة مرور جديدة لمنع المتطفلين من الوصول إلى البيانات، كما تمنح خيارا لحذف جميع الملفات عن بعد إذا تعذر استرجاع الهاتف، لحماية خصوصية المستخدم.

كيف تستخدم الأداة؟

كيفية البدء باستخدام Find Hub

افتح تطبيق Find Hub على هاتفك.

اختر حساب Google الذي تريد ربط الخدمة به.

أدخل كلمة المرور وسجّل الدخول.

ستظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المرتبطة بحسابك.

العثور على هاتفك عبر التطبيق

بعد تسجيل الدخول، ستظهر خريطة توضح مكان الهاتف، مع خيارين أساسيين، تشغيل الصوت أو تأمين الجهاز عبر قفله وتسجيل الخروج من الحساب.

استخدام Find Hub عبر الويب

في حال فقدت الهاتف بعيدا عنك، يمكن الدخول إلى موقع Find Hub وتسجيل الدخول بحساب Google لتتبع موقعه، أو ببساطة البحث في جوجل عن "العثور على هاتفي".

ميزة رنين الهاتف

إذا كان الهاتف قريبا ولا تستطيع العثور عليه، تتيح الخدمة تشغيل نغمة عالية حتى مع وضع الصامت، ما يجعل تحديد مكانه أسرع.