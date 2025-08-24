كيف تتشكل "عمالقة الملح" في البحر الميت؟ دراسة جديدة تجيب "صور"

وكالات

كشفت دراسة جديدة عن أسرار تكوين الرواسب الملحية الواسعة حول البحر الميت، والمعروفة باسم "عمالقة الملح"، والتي تتشكل نتيجة تبخر مياه البحيرة شديدة الملوحة.

وأفاد موقع ScienceDaily أن الدراسة، المنشورة في المجلة السنوية Annual Review of Fluid Mechanics، استخدمت الباحثون فيها مزيجا من الملاحظات الميدانية والتجارب المعملية والنماذج الحاسوبية لفهم كيفية تشكل رواسب ملح البحر الميت بدقة، مع التركيز على الأسباب التي أدت إلى اختلافات كبيرة في تكوين هذه التلال.

وأوضحت الدراسة، التي قادها المهندس الميكانيكي إيكارت ميبورج من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا بالتعاون مع الجيولوجي ناداف لينسكي من الجامعة العبرية في القدس، أن عرض هذه الرواسب قد يصل إلى عدة كيلومترات أفقيا، ويمكن أن يزيد سمكها عن كيلومتر واحد عموديا.

ويعد البحر الميت المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه دراسة هذه الظواهر الطبيعية بشكل مباشر.

وكشفت النتائج أن الرواسب الملحية تتكون على مدار العام، وليس فقط في فصل الشتاء كما كان يعتقد سابقا.

وتشهد الطبقة العليا من المياه في الصيف تبخرا وتبريدا، ما يؤدي إلى تشكل بلورات الملح التي تتساقط على شكل ثلج إلى القاع، مشكلة أكوامًا ملحية عملاقة، ويختلف هذا التساقط باختلاف درجة حرارة المياه.

وتقدم هذه النتائج معلومات جديدة عن تفرد البحر الميت، أدنى نقطة على سطح الأرض وأعلى تركيزات للملح، كما توفر دروسا قيمة حول استقرار السواحل وتآكلها تحت تأثير تغير مستوى سطح البحر، بحسب الباحثين.

وتشير الدراسة إلى أن انخفاض مستوى البحر الميت بمقدار متر واحد تقريبا سنويا يعكس ظاهرة تحدث في بحار وبحيرات أخرى حول العالم مع تفاقم تغير المناخ.