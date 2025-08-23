شاهد بالفيديو.. إعصار "إيرين" يواصل دورانه المهدد في المحيط الأطلسي

وكالات

رصدت الأقمار الصناعية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إعصار إيرين في مشاهد جوية مثيرة، أظهرت دورانه الضخم في المحيط الأطلسي واتساع نطاقاته الخارجية، رغم ابتعاده عن اليابسة في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الإعصار لم يضرب السواحل الأمريكية بشكل مباشر، فإنه خلف آثارا واضحة على طول الساحل الشرقي، من ولايتي كارولينا وحتى الشمال الشرقي، متسببا في أمواج خطرة، وفيضانات ساحلية، وتيارات ساحبة عالية، ما أثار قلق المجتمعات الساحلية.

ويعتبر إيرين، الذي تشكل في 11 أغسطس، العاصفة الخامسة المسماة في موسم أعاصير الأطلسي الحالي، وأول إعصار كبير لهذا العام.

وخلال مسار الإعصار، اشتدت سرعته بسرعة مذهلة ليصل إلى إعصار من الفئة الخامسة برياح بلغت 260 كم/ساعة، قبل أن يفقد قوته تدريجيا هذا الأسبوع ويتراجع إلى الفئة الثانية على مقياس "سافير-سيمبسون"، مكتسبا خصائص غير استوائية مع رحيله بعيدا عن الولايات المتحدة.

وتابعت أقمار GOES-19 تطور العاصفة لحظة بلحظة عبر سلسلة صور طويلة التعريض، ما مكن العلماء من تتبع حجمها ومقارنتها بالمناطق القريبة مثل برمودا والولايات الساحلية.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن الإعصار، الذي بدا في البداية متماثلا وقويا، أصبح أكثر فوضوية وضعفا مع دخوله ظروفا أقل ملاءمة.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن "إيرين" ما زال يشكل تهديدا غير مباشر مع استمرار رحلته شرقا في الأطلسي، محذرين من بقاء احتمالية الظروف الخطرة قائمة على الساحل الشرقي حتى نهاية الأسبوع.