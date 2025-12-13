كشف أكبر موقع عالمي لـ آثار الديناصورات في بوليفيا- صور

الليل ليس مجرد ظلام وصمت، بل عالم خفي مليء بالغرائب التي لا تُرى بسهولة بالعين المجردة.

وفي هذا التقرير، أبرز 16 مخلوقًا ليليًا لا يبدأ نشاطه إلا بعد منتصف الليل، وفق لما جاء في موقع National Geographic.

1- البومة (ملكة الصيد الصامت)

تتميز البومة بقدرتها الخارقة على رؤية الفريسة في العتمة، بينما تعمل أذناها بتناغم مذهل لتحديد موقع الهدف بدقة متناهية.

2- الخفاش (الطائر الذي يرى بالصدى)

تجوب الخفافيش السماء بعد غروب الشمس، وتعتمد على تقنية تحديد الموقع بالصدى لتجنّب العوائق والعثور على طعامها أثناء الطيران.

3- حيوان الآي آي (الليمور ذو الإصبع الغريب)

يمتلك هذا الكائن إصبعًا طويلًا يمكنه من استخراج الحشرات من جذوع الأشجار، مما يجعله من أغرب الحيوانات الليلية على الإطلاق.

4- البانجولين

البانغولين من أكثر الكائنات الليلية خفاءً، إذ يقضي الليل في البحث عن النمل مستخدمًا لسانًا طويلًا لزجًا يشبه الشريط.

5- الضفادع الزجاجية

لدى بعض الأنواع جلداً شفافًا يسمح برؤية القلب والأعضاء الداخلية، وهو تكيف يساعدها على التمويه بين الأوراق الرطبة ليلًا.

6- السلو لوريس

يتحرك هذا النوع من الرئيسيات ببطء شديد أثناء الليل، معتمدًا على حاسة شم قوية وعيون كبيرة حادة الرؤية في الظلام.

7- الكانكاجو

يشبه الراكون لكنه أصغر وأخف، ويتغذى على الفاكهة والرحيق بينما يتسلق الأشجار بخفة مذهلة تحت جنح الليل.

8- قوارض الليل

بعض القوارض مثل الخلد الليلي والجرذان الصغيرة لا تُرى إلا نادرًا بسبب طبيعتها الحذرة واعتمادها الكامل على الظلام للبقاء.

9- الفنك (الثعلب صاحب الأذنين العملاقتين)

تكيف هذا الحيوان الصحراوي مع الحياة الليلية للهروب من حرارة النهار، وتعمل أذناه الكبيرتان على تبريد جسمه وتحسين قدرته على السمع.

10- القنفذ (مكتشف الديدان الليلي)

تخرج القنافذ ليلاً بحثًا عن الحشرات والديدان، وتستخدم حاسة شم متطورة جدًا لتعويض ضعف بصرها.

11- حيوان الزباد (زائر الظلال)

يتسلل هذا الحيوان ليلاً بحثًا عن الفاكهة والحشرات، ويلعب دورًا بيئيًا مهمًا في نشر بذور النباتات.

12- الهلاميات البحرية (نجوم البحر المضيئة)

تنتج بعض الأنواع تلألؤًا حيويًا ساحرًا يجعلها تبدو ككائنات فضائية تنبض بالضوء في أعماق المحيط.

13- الحبار الشفاف

يختفي جسم هذا الحبار تقريبًا في الماء بسبب شفافيته، ولا يُلاحظ إلا حين تلتقط كاميرات الأعماق صورًا له.

14- القطط البرية الليلية

تتحرك بعض السنوريات وأقاربها بهدوء كامل أثناء الليل، وتستخدم حاسة السمع الدقيقة لمباغتة فرائسها.

15- السُكر الطائر

يقفز هذا الكائن الصغير بين فروع الأشجار بانزلاق سلس، معتمدًا على غشاء جلدي مدهش يساعده على الطيران القصير.

16- اليراعات والفراشات الليلية

تتوهج اليراعات لإرسال إشارات تواصل، بينما تنشط الفراشات في الظلام لتغذية نفسها دون منافسة تذكر.

اقرأ أيضا:

من الماء إلى النوم.. 6 عادات تدمر الإكسسوارات الإستانلس

نادرة وغير مألوفة.. أغرب أشجار "الكريسماس" حول العالم



أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟

بعد تشخيص طبي خاطئ.. الذكاء الاصطناعي ينقذ مريض من الموت

بالصدفة… طفل يشعل النار في سيارة بسبب "لعبة"



