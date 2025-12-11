كيفية تحرير الصور وتعديلها داخل ChatGPT بعد تعاون أدوبي

أعلنت شركة أدوبي عن دمج مجموعة من تطبيقاتها الإبداعية مباشرة داخل روبوت ChatGPT، في خطوة تهدف إلى تبسيط عمليات التصميم والتحرير دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات المختلفة.

وستتوفر داخل ChatGPT تطبيقات Photoshop وAcrobat وExpress، ما يتيح للمستخدمين إنشاء التصميمات، تحرير الصور، وتعديل ملفات PDF عبر الأوامر النصية فقط.

وبحسب أدوبي، يمكن تفعيل التطبيقات الجديدة مجانا من خلال كتابة اسم التطبيق مع الملف المطلوب تحريره وتعليمات وصفية، مثل: “Adobe Photoshop، ساعدني في طمس خلفية هذه الصورة”، دون الحاجة لإعادة ذكر اسم التطبيق خلال المحادثة نفسها.

وتتيح التطبيقات نتائج متعددة للاختيار منها حسب نوع المهمة، أو عرض أدوات تحكم داخلية من Photoshop لتعديل التباين والإضاءة.

وأوضحت الشركة أن النسخة المصغّرة داخل ChatGPT لا توفر كامل قدرات التطبيقات على الحاسوب، لكنها تمنح إمكانيات واسعة، مثل تعديل أجزاء محددة من الصور، تطبيق مؤثرات إبداعية، وضبط السطوع والتباين والتعرّض.

أما تطبيق Acrobat، فيتيح تحرير ملفات PDF القائمة، ودمج المستندات، واستخراج النصوص والجداول، وضغط الملفات، وتحويل صيغ مختلفة إلى PDF، في حين يمكن تطبيق Adobe Express المستخدمين من إنشاء التصميمات والرسومات الخاصة بالمنشورات والدعوات والملصقات وتعديلها داخل ChatGPT، مع إمكانية نقل أي مشروع بدأ داخل المحادثة إلى تطبيقات أدوبي الأصلية لمواصلة التحرير بدقة أكبر.

ويأتي هذا الإطلاق بعد توسيع OpenAI لتكامل التطبيقات داخل ChatGPT في أكتوبر الماضي، بما شمل تطبيق Canva المنافس لـ Express. ويعزز إدماج تطبيقات أدوبي في ChatGPT تنافسية المنصتين في مواجهة Google Gemini، الذي يقدّم قدرات متقدمة لتحرير الصور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أدوبي لدعم حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، بما يسهل استخدام أدواتها الإبداعية عبر الأوامر النصية في المحادثات ويقلل العوائق التقنية أمام المستخدمين.