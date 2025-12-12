كشف أكبر موقع عالمي لـ آثار الديناصورات في بوليفيا- صور

كتبت- نرمين ضيف الله:

تخفي أعماق الطبيعة مخلوقات شفافة تبدو كأنها تحف زجاجية حية، تتوهج بجمال غريب يفوق الخيال.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" 3 كائنات تدهشنا بأجسام شبه مرئية تكشف أسرار عالم لا نراه بالعين المجردة، وفقا لموقع "earthsky".

سلحفاة الزجاج

تولد بعض السلاحف الصغيرة بقوقعة شديدة الرقة تمنحها مظهرًا يشبه الزجاج، حتى إن الأوعية الدموية الدقيقة داخلها تظهر بوضوح مدهش.

ويساعدها هذا الشكل الشفاف على الاندماج مع البيئة المائية من حولها، بينما يضيف إليها جمالًا فريدًا يجعلها من أعجب الكائنات ذات المظهر البلوري.

قنديل البحر البلوري

يُعرف قنديل البحر البلوري بجسمه الشفاف الذي يبدو كقطعة زجاج مضيئة تنساب بهدوء في الأعماق.

تمتد أطرافه اللامعة بانسيابية مبهرة، وتظهر تحت الضوء كأنها خطوط بلورية متحركة.

الأخطبوط الزجاجي

الأخطبوط الزجاجي من أنقى صور الكائنات الشفافة؛ فجسده يكاد يختفي للناظر، ولا يظهر منه سوى العينين والجهاز الهضمي.

يتحرك بانسيابية خفيفة تمنحه قدرة عالية على التخفي، ويجعله يبدو كأنه مخلوق قادم من عوالم خيالية لا من البحر.

فراشة الجناح الزجاجي

فراشة أجنحتها شبه شفافة، ما يمنحها قدرة على التمويه والاختفاء عند التحليق.

الضفادع الزجاجية

تتميز الضفادع الزجاجية بجلد شبه شفاف على ظهورها، وجلد شفاف على بطونها، وتساعدها هذه الميزات على الاختباء بين أوراق الشجر الخضراء وتجنب الحيوانات المفترسة.

تعيش الضفادع الزجاجية في الغابات المطيرة بجنوب المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية.